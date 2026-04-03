Астанадаги экологик саммитида 30 дан ортиқ ҳужжат имзоланади
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонда бўлиб ўтадиган Минтақавий экологик саммитда йирик халқаро ташкилотлар иштирок этади. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Экология ва табиий ресурслар вазири ўринбосари Мансур Ошурббаев маълум қилди.
“2026 йил 22-24 апрель кунлари Қозоғистон муҳим халқаро тадбир - Минтақавий экологик саммитга (МЭС) мезбонлик қилади. Ушбу тадбир - Қозоғистоннинг минтақавий ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва барқарор экологик кун тартибини илгари суришга қаратилган изчил сиёсатининг мантиқий давомидир. Саммит Бирлашган Миллатлар Ташкилоти билан ҳамкорликда ўтказилмоқда, шунинг учун БМТ тизимининг тегишли агентликлари Саммитга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказишда фаол иштирок этмоқда. ЮНИCЕФ, Халқаро қайта тикланадиган энергия агентлиги ва Халқаро энергетика агентлиги каби йирик ташкилотлар асосий эксперт ва мазмунли ёрдам кўрсатади. Уларнинг иштироки саммит кун тартибини шакллантириш ва барқарор ривожланишнинг глобал устуворликларини ҳисобга олган ҳолда энг яхши халқаро амалиётларга таяниш имконини беради”, - деди Мансур Ошурббаев.
Унинг сўзларига кўра, ҳозирда саммитда иштирок этиш учун 2,5 мингдан ортиқ киши рўйхатдан ўтган, улардан 1 мингдан ортиғи хорижий меҳмонлардир. Шунингдек, унда давлат раҳбарлари, халқаро ташкилотлар раҳбарлари, вазирлар ва делегациялар раҳбарлари каби 93 нафар юқори мартабали меҳмонни қабул қилиш режалаштирилган.
“Саммитнинг мазмун-моҳиятига келсак, саммит асосан аниқ натижаларга эришишга қаратилганлигини таъкидлаш керак. Саммитда Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг экология ва барқарор ривожланиш соҳасидаги минтақавий ҳамкорлик бўйича қўшма декларацияси қабул қилиниши кутилмоқда”, - деди вазир ўринбосари.
Саммитда RES EXPO 2026 Халқаро “Яшил” технологиялар кўргазмаси ўтказилиши режалаштирилган. Унда Марказий Осиё мамлакатларининг йирик саноат корхоналари минтақадаги экологик вазиятни яхшилаш учун жорий этиладиган технологияларни тақдим этадилар.
Мансур Ошурббаевнинг сўзларига кўра, саммит давомида 30 дан ортиқ меморандум ва битимлар, шунингдек, бошқа ҳужжатлар имзоланади.
Тақдим этилган маълумотларга кўра, МЭС доирасида давлат раҳбарлари даражасида иккита тадбир ўтказилиши режалаштирилган: ялпи мажлис ва Халқаро Оролни қутқариш жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарлари кенгашининг йиғилиши.
Ялпи мажлисда БМТ Бош котибининг иқтисодий ва ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари Ли Цзюньхуа, БМТ Бош котибининг ўринбосари ва БМТ Атроф-муҳит дастури (ЮНЕП) ижрочи директори Ингер Андерсен, Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти бош директори Тедрос Адханом Гебрейесус ва Сув-ботқоқ ҳудудлар тўғрисидаги Рамсар конвенцияси Бош котиби Мусонда Мумба иштирок этиши кутилмоқда.
Ишчи гуруҳ ишида Марказий Осиё мамлакатлари, Арманистон, Озарбайжон, Беларусь, Грузия, Эрон, Хитой, Мўғулистон, Покистон, Словакиянинг атроф-муҳитни муҳофаза қилиш агентликлари раҳбарлари, БМТ ташкилотларининг ижрочи директорлари ва вакиллари, халқаро ташкилотларнинг бош котиблари ва раҳбарлари, шунингдек, халқаро молия ташкилотлари вакиллари иштирок этиши режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йили Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон БМТ билан биргаликда Минтақавий экологик саммит ўтказишини маълум қилган эди.