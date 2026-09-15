Астанада волонтёрларни ўқитиш учун 17 нафар янги тренер таҳсил олмоқда
ASTANА. Кazinform — Астанада волонтёрлик бўйича малакали мутахассисларни тайёрлашга қаратилган "Тренерлар учун тренинг" дастурининг чуқурлаштирилган курси бошланди. Бу йилги курсда 17 киши иштирок этмоқда. Бу ҳақда Маданият ва ахборот вазирлиги хабар берди.
Дастур Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазирлиги томонидан Миллий волонтёрлар тармоғи билан биргаликда стратегик ҳамкорлик лойиҳаси доирасида амалга оширилмоқда.
2026 йилда ушбу дастур алоҳида аҳамиятга эга. Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ташаббуси билан БМТ Бош Ассамблеяси бу йилни Халқаро барқарор ривожланиш учун волонтёрлилар йили деб эълон қилди.
— "Тренерлар учун тренинг" волонтёрлар ҳаракати учун зарур бўлган малакали мутахассисларни тайёрлаш ва волонтёрлар ташаббусларига кўрсатиладиган методологик ёрдам сифатини оширишга қаратилган, — дейилади хабарда.
Вазирлик маълумотларига кўра, сўнгги уч йил ичида 140 нафар тренер дастурнинг асосий курсини тамомлаган. Улардан 42 нафари 2024 йилда, 47 нафари 2025 йилда ва 51 нафари 2026 йилда ўқитилган. Икки йил давомида 33 нафар мутахассис чуқурлаштирилган курсда ўқитилади.
Тренинг давомида иштирокчилар назарий билимлардан ташқари, волонтёрлар жамоалари билан ишлаш учун зарур бўлган амалий кўникмаларни ҳам эгаллайдилар. Кейинчалик улар ҳудудлардаги волонтёрлар ва ташкилотлар учун семинарлар ва бошқа йиғилишларда олган билим ва тажрибалари билан ўртоқлашадилар.
2025 йилда чуқурлаштирилган курс иштирокчилари 80 дан ортиқ семинар ўтказдилар. Бу йил мамлакат ҳудудларида яна камида 85 та ўқув тадбирини ташкил этиш режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда волонтёрлар сони 300 мингга етди.