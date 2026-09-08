Астанада стол тенниси бўйича мукофот жамғармаси 300 минг доллар бўлган халқаро турнир ўтказилади
ASTANA. Kazinform — Пойтахтда 15-20 сентябрь кунлари стол тенниси бўйича WTT Star Contender Astana 2026 – President’s Cup халқаро турнири бўлиб ўтади, деб хабар беради Астана шаҳар ҳокимлигининг расмий сайти.
Нуфузли халқаро мусобақа Жақсилиқ Ушкемпиров номидаги Яккакурашлар саройида ташкил этилиб, дунёнинг энг кучли стол тенниси усталарини бир жойга тўплайди.
Турнир ҚР Президентининг анъанавий кубоги доирасида ўтказилади. Шунингдек, мусобақа WTT (World Table Tennis) халқаро серияси босқичларидан бири ҳисобланади.
“WTT Star Contender Astana 2026 – President’s Cup дунёнинг энг кучли стол тенниси усталарини пойтахтда жамлайди. Турнирнинг умумий мукофот жамғармаси 300 минг АҚШ долларини ташкил этади”, — дейилади хабарда.
Мусобақанинг очилиш маросими 15 сентябрга режалаштирилган. 16-18 сентябрь кунлари асосий баҳслар ўтказилади, 19-20 сентябрь кунлари эса финал учрашувлари ташкил этилади.
Халқаро турнирни Nomad Table Tennis Academy ташкил этади.
12 ёшгача бўлган болалар мусобақани катта ёшлилар ҳамроҳлигида бепул томоша қилишлари мумкин.