Астанада референдумни қўллаб-қувватлаш концерти бўлиб ўтди
ASTANA. Kazinform – Пойтахт ёшлари Конституциявий ислоҳотни қўллаб-қувватлаш учун live-концертда иштирок этдилар. Тадбир 10 мингдан ортиқ одамни бирлаштирди ва “Адолатли ва Прогрессив Қозоғистоннинг Халқ Конституцияси учун!” Умуммиллий коалицияси фаолияти доирасидаги биринчи йирик оммавий майдонларидан бирига айланди, деб хабар беради Kazinform.
Таъкидланганидек, ушбу тадбир коалициянинг биринчи йирик оммавий майдонларидан бирига айланди ва пойтахтнинг минглаб аҳолисини бирлаштирган очиқ шаҳар тадбири сифатида ўтказилди.
Таниқли санъаткорлар Raim, Дастан Оразбеков, Bayansulu, Nazzarbeck, Ақтоти Болшовалар саҳнага чиқдилар.
Мусиқий чиқишлар орасида коалиция вакиллари Мақсат Толиқбай, Жарқинбек Амантай, Айгерим Есенали ва Ақерке Искандерова янги Конституция лойиҳасининг асосий қоидаларини баён қилдилар, уларга бўлажак овоз беришнинг аҳамиятини эслатиб ўтдилар ва ёшларни референдумда иштирок этишга чақирдилар, ҳар бир инсоннинг шахсий танлови муҳимлигини таъкидладилар.