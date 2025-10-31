Астанада онкопатология билан касалланган мижозларини даволайдиган Марказий Осиёда ягона марказ очилади
ASTANА. Кazinform – Астана шаҳрида онкопатология билан касалланган мижозларини даволайдиган Марказий Осиёда ягона марказ очилади. Бу ҳақда ҚР Бош вазири Олжас Бектенов Мажилис депутатлари саволига берган жавобида маълум қилди.
— Давлат раҳбарининг топшириқларига мувофиқ, сўнгги йилларда тиббиёт соҳасини, жумладан, тиббий туризмни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Хорижий беморларни жалб қилиш мақсадида соғлиқни сақлаш ташкилотлари ва хизмат кўрсатиш хизматларининг салоҳиятини оширишга, санаторий-курорт ташкилотлари асосида юқори сифатли инновацион тиббий ва соғлиқни сақлаш хизматларини шакллантиришга эътибор қаратилмоқда. Буни амалга ошириш учун ҳукумат Қозоғистон Республикаси туризм саноатини 2029 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлади, — деди Олжас Бектенов.
Ҳукумат раҳбарининг сўзларига кўра, Соғлиқни сақлаш вазирлиги тиббий туризмни ривожлантиришга қаратилган йўл харитасини қабул қилди. Санаторий-курорт саноатини ривожлантириш мақсадида 2022 йилда Соғлиқни сақлаш вазирлигида Курортология ва тиббий реабилитация илмий-тадқиқот институти ташкил этилди. Мамлакатнинг 2 та санаторияси (“Манкент”, “Оқжетпес”) халқаро аккредитациядан ўтди ва Бурабайда жойлашган “Оқжетпес” санаторияси Марказий Осиёда «EuropeSPA» халқаро сертификатини олган биринчи санатория бўлди.
— Бугунги кунда мамлакатимиз тиббиёти Марказий Осиёда илғор даволаш технологияларини жорий этиб, етакчилик қилмоқда. Донор органларнинг ҳаётийлигини 24 соатдан ортиқ вақт давомида сақлаб туриш имконини берувчи «ALEM (АЛЕМ)» инновацион аппарати яратилди. Бундан ташқари, мамлакатимиздаги Миллий илмий онкология маркази негизида онкологик патологиялари бўлган беморларни даволашга қаратилган протон терапияси бўлимини очиш режалаштирилган. У Марказий Осиёдаги ягона ихтисослашган марказ сифатида белгиланган. Бундан ташқари, тиббий технологияларни баҳолаш тизими жорий этилди ва илғор самарали даволаш ва диагностика усулларидан фойдаланиш усулларига алоҳида эътибор қаратилмоқда, — деди Бош вазир.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда даволаниш учун 48 та давлат фуқаролари рақамли виза олишлари мумкин.