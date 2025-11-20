Астанада Марказий Осиё минтақавий маркази ташкил этилади
ASTANА. Каzinform – Бухарестда (Руминия) Европа ва Осиё мамлакатлари, Европа Иттифоқи ва АСЕАН котибияти вакиллари Осиё-Европа учрашувининг (ASEM) таълим соҳасидаги етакчи вакиллари (ASEM SOM1) даражасида биринчи йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда ҚР Фан ва олий таълим вазирлиги хабар берди.
Тадбирда Қозоғистон Республикаси Фан ва олий таълим вазирлиги номидан Миллий олий таълим маркази директори вазифасини бажарувчи Алибек Мадибеков иштирок этди. У Қозоғистоннинг узлуксиз таълимни ривожлантириш, микрокўникмаларни жорий этиш, рақамли трансформация ва таълим дастурларини модернизация қилиш бўйича миллий тажрибаси, шунингдек, мамлакатнинг халқаро ҳамкорликни кенгайтириш бўйича олиб бораётган ишлари ҳақида маъруза қилди.
ASEM – Европа ва Осиё мамлакатлари ўртасидаги ҳамкорлик учун энг йирик минтақалараро платформа ҳисобланади. Унинг таълимга йўналиши академик мобилликни ривожлантириш, малакаларни тан олиш ва миллий таълим тизимларини такомиллаштиришга қаратилган. Ушбу архитектурада ASEM Lifelong Learning Hub (ASEM LLL Hub) - 2004 йилда ташкил этилган университетлар, тадқиқот марказлари ва давлат идораларининг расмий тармоғи ўзига хос ўринга эга.
Марказ иккала минтақадан ҳам мутахассислар ва ташкилотларни бирлаштириб, далилларга асосланган таълим сиёсатини ишлаб чиқишга, тадқиқотлар олиб боришга ва узлуксиз таълим соҳасидаги энг яхши амалиётларни тарқатишга ҳисса қўшади.
Учрашув давомида ASEM LLL Hub раислиги Ирландиядан Таиланд Қироллигига расмий равишда топширилди. Таиланд Бангкокдаги Чулалонгкорн университетида котибиятни қабул қилади. Ушбу қарор Марказнинг ривожланиши ва Осиё минтақасидаги фаолиятини кенгайтиришда янги босқични белгилайди.
Шунингдек, ASEM LLL Hub тармоғи таркибий жиҳатдан кенгайтирилиши эълон қилинди. Бунинг бир қисми сифатида Астанадаги Л.Н. Гумилёв номидаги Евроосиё миллий университети негизида Марказий Осиё минтақавий маркази ташкил этилади. Янги марказ тадқиқот лойиҳаларини мувофиқлаштириш, микрокўникмаларни ривожлантириш, Марказий Осиё университетлари ўртасида Европа ва Осиёлик ҳамкасблари билан ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва минтақада узлуксиз таълим сиёсатини илгари суриш учун платформага айланади.
Марказнинг ташкил этилиши Қозоғистоннинг халқаро таълим ташаббусларидаги муҳим ролини таъкидлайди ва мамлакатнинг минтақавий етакчи сифатидаги мавқеини мустаҳкамлайди.
Қозоғистоннинг СОМ1даги иштироки ва ASEM LLL Hubнинг Марказий Осиё минтақавий марказининг ташкил этилиши мамлакат учун тадқиқот салоҳиятини ошириш, келажакдаги кўникмаларни ривожлантириш, халқаро ҳамкорликни кенгайтириш ва глобал таълим кун тартибини шакллантиришга қўшган ҳиссасини кучайтириш учун қўшимча имкониятлар очади.