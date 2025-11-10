Астанада КХШТ Давлатлараро комиссиясининг йиғилиши бўлиб ўтмоқда
ASTANА. Каzinform – Астанада Коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилотига аъзо давлатларнинг ҳарбий-иқтисодий ҳамкорлик бўйича давлатлараро комиссиясининг 23-йиғилиши бўлиб ўтмоқда.
— Ҳарбий-иқтисодий соҳадаги ҳамкорлигимиз мамлакатларимизнинг коллектив хавфсизликни таъминлаш ва мудофаа-саноат салоҳиятини мустаҳкамлашнинг муҳим элементидир. Биз йиғилишнинг ҳар бир иштирокчисининг ҳиссасини юқори баҳолаймиз, - деди Қозоғистон Мудофаа вазирининг ўринбосари Шайх-Ҳасан Жазиқбаев йиғилишни очиб берар экан.
Россия Федерацияси Ҳукумати раисининг биринчи ўринбосари Денис Мантуров бугунги тадбирни юқори даражада ташкил этгани учун Қозоғистон томонига миннатдорчилик билдирди.
— Кун тартибида аниқ ҳамкорликни ривожлантиришни талаб қиладиган кўплаб масалалар мавжуд. Хусусан, биз давлатларимизнинг мудофаа корхоналари учун кадрлар тайёрлаш ҳақида гапиряпмиз. Шу муносабат билан илмий ва таълим муассасалари ўртасида шериклик алоқаларини шакллантириш ва талабаларни имтиёзли шартларда ўқитиш механизмларини соддалаштириш жуда муҳимдир. Бу йўналишда қўшма иш усуллари алоҳида келишувда кўзда тутилган. Унинг лойиҳаси бугун комиссия томонидан муҳокамага тақдим этилмоқда. КХШТнинг муҳандислик ва ташқи иқтисодий профилини мувозанатли мустаҳкамлаш КХШТ давлатлари мудофаа саноатининг ривожланиш суръатларини мувофиқлаштириш учун алоҳида аҳамиятга эга. Ҳарбий мақсаддаги маҳсулотлар ишлаб чиқариш, уларни модернизация қилиш ва таъмирлашда илмий ва саноат ҳамкорлигини кенгайтириш шу билан боғлиқ, — деди у.
Шунингдек, у КХШТга аъзо давлатлар ўртасида мулоқот ва ваколатлар алмашинувининг янги форматини ишлаб чиқиш зарурлигини таъкидлади.
— Шу муносабат билан конгресс-кўргазма тадбирларини ўтказиш амалиётини рағбатлантириш мақсадга мувофиқ бўлар эди. Шу муносабат билан биз келгуси йил июнь ойида Минскда "Миллий хавфсизлик. Беларусь-2026" халқаро кўргазмасининг бизнес дастури доирасида КХШТнинг 2-ҳарбий-иқтисодий конференциясини ташкил этиш ташаббусини қўллаб-қувватлаймиз, - деди Денис Мантуров.