Астанада илк марта минтақавий экологик саммит бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform – 2026 йил 22-24 апрель кунлари Астанада илк маротаба минтақавий экологик саммит бўлиб ўтади. Тадбирнинг асосий майдонларидан бири, ҚР Энергетика вазирлиги томонидан ташкил этилган Марказий Осиёда адолатли энергетик ўтишга бағишланган панель сессияси бўлади.
Энергетик ўтиш масалалари кўплаб мамлакатлар учун долзарб бўлиб қолмоқда. Ҳар йили жаҳон энергия истеъмоли ҳажми ортиб боряпти, бу эса энергиянинг барча манбаларини — нефть, газ, кўмир, атом, қуёш ва шамол генерациясини — сақлаш ва ривожлантириш заруратини англатади.
Асосий вазифа - энергия манбаларини йўқ қилиш эмас, балки уларнинг ҳар бирини тоза ва самаралироқ қилишдир. Бир қатор мамлакатларнинг энергетика сиёсати, ҳаддан ташқари рақобат давридан сўнг, яна мувозанатли ва прагматик ёндашувга устувор аҳамият бермоқда. Айниқса, ҳар бир мамлакатнинг миллий хусусиятларини ва энергетик ўтиш суръатини ҳисобга олиш муҳимдир.
Энергия тизимларини оптималлаштириш, тармоқларнинг ишончлилигини ошириш ва чиқиндиларни камайтиришда рақамлаштириш ва сунъий интеллектнинг ролини таъкидлаш керак.
Қозоғистон энергетик ўтишда эволюцион йўлдан бормоқда. Углеводородлар иқтисодиётда муҳим роль ўйнайди, шу билан бирга углеродни ушлаб туриш технологиялари каби тоза технологиялар жорий этиляпти. Мамлакатда қайта тикланадиган энергия жадал ривожланиб боряпти.
Минтақавий экологик саммит (RES 2026) - бу Марказий Осиё мамлакатлари ва бошқа мамлакатларни иқлим ўзгариши, сув ресурсларининг камайиши, табиий ресурсларни барқарор бошқариш ва бошқа долзарб экологик масалаларни ҳал этиш учун бирлаштиришга қаратилган халқаро тадбир. RES 2026 2026 йил 22-24 апрель кунлари Астана шаҳрида (Қозоғистон) бўлиб ўтади. Саммитда давлатлар, халқаро ташкилотлар, бизнес ва фан вакилларидан 1500 делегат иштирок этиши кутилмоқда.
RES 2026ни БМТ билан ҳамкорликда ўтказиш ташаббуси Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Токаев томонидан 2023 йилда БМТ Бош Ассамблеясининг 78-чи сессиясида эълон қилинган эди.