Астанада Халқаро масхарабозлар фестивали бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform – Астана шаҳрида 1 июнь – Халқаро болаларни ҳимоя қилиш кунида III Халқаро масхарабозлар фестивали бўлиб ўтади.
Пойтахт ҳокимиятининг маълумотларига кўра, фестиваль болаларга байрамона кайфият бағишлаш, оилавий маданий дам олиш анъаналарини ривожлантириш ҳамда аҳоли ва меҳмонлар учун очиқ ижодий муҳит яратишга қаратилган.
Фестиваль доирасида соат 12:00 да Байтерек ёдгорлиги ёнида масхарабозлар паради бошланиб, Ғашиқтар боғигача давом этади.
Тадбирда санъат оламида кенг тан олинган Мутирғановлар оиласи, бутун мамлакат бўйлаб рассомлар, шунингдек, Дания, Италия, Франция, Аргентина ва Россиянинг ижодий вакиллари иштирок этади.
Соат 17:00 да пойтахт Амфитеатри саҳнасида фестиваль иштирокчиларининг концерт дастури бўлиб ўтади.
“Томошабинларга болалар ва оилалар учун ижодий чиқишлар, саҳна кўринишлари ва байрамона чиқишлар таклиф этилади”, - деб хабар берди ҳокимият.
Ташкилотчиларнинг сўзларига кўра, III Халқаро масхарабозлар фестивали болаларнинг маданий ва ижодий ривожланишини қўллаб-қувватлаш, оилавий қадриятларни тарғиб қилиш ҳамда шаҳар аҳолиси ва меҳмонлари учун мазмунли маданий муҳит яратишга қаратилган.