Астанада халқаро геология форуми бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform — Астанада 2026 йил 2-3 апрель кунлари Марказий Осиё мамлакатлари ҳукуматлари, давлат органлари, миллий геология хизматлари ва йирик бизнес компаниялари вакилларини бирлаштирган GEOSCIENCE & EXPLORATION CENTRAL ASIA халқаро геология форуми бўлиб ўтади. Бу ҳақда ҚР Саноат ва қурилиш вазирлиги хабар берди.
Тадбирда 20 дан ортиқ мамлакат вакиллари геологик ресурсларни қидириш, прогнозлаш ва ривожлантириш соҳасидаги стратегик масалаларни муҳокама қилиш учун бирлашади. Форумда саноат етакчилари ва қарор қабул қилувчилар геология саноатининг стратегик ривожланиши, халқаро ҳамкорликнинг янги моделлари, ер қаъридан барқарор фойдаланиш ва узоқ муддатли инвестицияларни муҳокама қилиш учун бирлашади.
Ушбу форум - геотехнологиялар, ер қаъридан фойдаланишни рақамлаштириш ва ESG йўналишида ечимларни тақдим этиш, шунингдек, саноат ҳамкорлигини ривожлантиришга қизиққан компаниялар ва мутахассислар учун ноёб платформа ҳисобланади. Иштирокчилар давлат идоралари, инвесторлар ва саноат етакчилари билан тўғридан-тўғри мулоқот ўрнатиш, стратегик муҳокамаларда иштирок этиш ва халқаро меморандумларни имзолаш имкониятига эга бўладилар. Шунингдек, бу янги бозорларга кириш ва геология бозорининг келажаги шаклланаётган минтақадаги ўз мавқеини мустаҳкамлаш учун самарали платформа бўлади.
Форум дастури:
- икки кунлик тематик сессиялар
- давлат органлари ва халқаро ташкилотлар вакиллари билан ялпи муҳокамалар
- илғор технологиялар кўргазмаси
- инновацион лойиҳалар тақдимотлари
- ёш мутахассисларни қўллаб-қувватлаш учун махсус сессиялар
Тадбир Қозоғистон Республикаси Саноат ва қурилиш вазирлигининг Геология қўмитаси ва “Миллий геология хизмати” АЖ томонидан ташкил этилган.
GEOSCIENCE & EXPLORATION CENTRAL ASIA - фан, бизнес ва давлат ўртасидаги ҳамкорликни кучайтирадиган ҳамда геология бозорида стратегиялар ва имкониятларни аниқлайдиган асосий мулоқот платформасидир.