Астанада Евроосиё барқарорлаштириш ва тараққиёт жамғармасининг штаб-квартираси очилди
ASTANA. Кazinform – Астанада Евроосиё барқарорлаштириш ва тараққиёт жамғармасининг штаб-квартираси очилди ва маросимда Қозоғистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари - Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин ва Россия Федерацияси Ҳукумати раиси ўринбосари Алексей Оверчук иштирок этди. Бу ҳақда Молия вазирлиги хабар берди.
Янги объектнинг лентасини Қозоғистон Республикаси Молия вазири Мади Такиев ва Евроосиё барқарорлаштириш ва тараққиёт жамғармасининг бошқарувчи директори Андрей Широков кесиб, янги штаб-квартира расман иш бошлади.
Штаб-квартира Евроосиё минтақасида молиявий барқарорлаштириш ва тараққиётнинг асосий платформаси сифатида фонднинг салоҳиятини мустаҳкамлайди ва унинг марказий операцион ва таҳлилий марказига айланади.
Тадбир доирасида Евроосиё барқарорлаштириш ва тараққиёт жамғармасининг фаолияти, унинг устувор йўналишлари ва келгуси давр учун режалари ҳақида тақдимот тақдим этилди. Очилиш маросимида фондга аъзо мамлакатлар, шунингдек, Қозоғистон Республикаси давлат органлари вакиллари иштирок этди.
Таъкидлаш жоизки, Евроосиё барқарорлаштириш ва тараққиёт жамғармаси 2009 йилда аъзо давлатларнинг иқтисодий ва молиявий барқарорлигини таъминлашга қаратилган минтақавий молиявий механизм сифатида ташкил этилган. Қозоғистондан ташқари, унга Арманистон, Беларусь, Қирғизистон, Тожикистон ва Россия киради.