09:08, 20 Февраль 2026 | GMT +5
Астанада дам олиш кунлари навбатдаги қишлоқ хўжалиги ярмаркаси бўлиб ўтади
ASTANА. Кazinform – Астана шаҳри келгуси дам олиш кунлари, 21-22 февралда навбатдаги қишлоқ хўжалиги ярмаркасига мезбонлик қилади.
Ярмаркада Қозоғистоннинг турли ҳудудларидан маҳаллий фермерлар ва ишлаб чиқарувчиларнинг маҳсулотлари намойиш этилади.
Шаҳар аҳолиси ва меҳмонлари сабзавот ва мевалар, гўшт, ун ва сут маҳсулотлари, қандолат маҳсулотлари ва янги пиширилган бўғирсоқлар, табиий шарбатлар, мураббо ва талқон ҳамда бошқа товарларни арзон нархларда сотиб олишлари мумкин.
Тадбир 21-22 февраль кунлари соат 10:00 дан 19:00 гача Keryen Joly савдо марказида (Алаш шоссеси, 35Б) бўлиб ўтади.
Меҳмонларга қулайлик яратиш мақсадида ярмарка майдони яқинида 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 ва 317-автобуслар қатнайди.