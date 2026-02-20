OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:08, 20 Февраль 2026 | GMT +5

    Астанада дам олиш кунлари навбатдаги қишлоқ хўжалиги ярмаркаси бўлиб ўтади

    ASTANА. Кazinform – Астана шаҳри келгуси дам олиш кунлари, 21-22 февралда навбатдаги қишлоқ хўжалиги ярмаркасига мезбонлик қилади.

    Ярмарка
    Фото: Алмати ҳокимлиги

    Ярмаркада Қозоғистоннинг турли ҳудудларидан маҳаллий фермерлар ва ишлаб чиқарувчиларнинг маҳсулотлари намойиш этилади.

    Шаҳар аҳолиси ва меҳмонлари сабзавот ва мевалар, гўшт, ун ва сут маҳсулотлари, қандолат маҳсулотлари ва янги пиширилган бўғирсоқлар, табиий шарбатлар, мураббо ва талқон ҳамда бошқа товарларни арзон нархларда сотиб олишлари мумкин.

    Тадбир 21-22 февраль кунлари соат 10:00 дан 19:00 гача Keryen Joly савдо марказида (Алаш шоссеси, 35Б) бўлиб ўтади.

    Меҳмонларга қулайлик яратиш мақсадида ярмарка майдони яқинида 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 ва 317-автобуслар қатнайди.

    Теглар:
    Ярмарка Қишлоқ хўжалиги Ҳудудлар Астана
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!