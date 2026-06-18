Астанада 27 мамлакат спортчилари таэквондо баҳсларида иштирок этади
ASTANA. Kazinform — Июнь ойи охирида Астанада таэквондо бўйича жаҳон даражасидаги икки йирик халқаро мусобақа бўлиб ўтади.
22-23 июнь кунлари Жақсилиқ Ушкемпиров номидаги Яккакурашлар саройида Олтой таэквондо иттифоқининг илк чемпионати — Altaic Taekwondo Championships ташкил этилади. 25-27 июнь кунлари эса анъанавий Kazakhstan Open халқаро рейтинг турнири ўтказилади.
Олтой таэквондо иттифоқининг биринчи чемпионати катталар ва ёшлар ўртасида бўлиб ўтади. G-1 тоифасидаги мусобақада спортчилар жаҳон рейтинги учун муҳим очколарни қўлга киритиш учун баҳс олиб борадилар.
Таъкидлаш жоизки, Олтой таэквондо иттифоқи 2025 йилда Хитойнинг Уси шаҳрида бўлиб ўтган жаҳон чемпионати давомида ташкил этилган. Ташкилотга Олтой минтақасига кирувчи ўнта давлатнинг миллий федерациялари аъзо ҳисобланади. Унинг биринчи президенти этиб Қозоғистон таэквондо федерацияси раҳбари Кудрат Шамиев сайланган.
25-27 июнь кунлари бўлиб ўтадиган Kazakhstan Open турнирида дунёнинг 27 давлатидан 1106 нафар спортчи иштирок этиши кутилмоқда. Мусобақада Арманистон, АҚШ, Австралия, Озарбайжон, Баҳрайн, Канада, Ҳиндистон, Эрон, Хитой, Жанубий Корея, Туркия, Ўзбекистон ва бошқа давлатлар спортчилари ғолиблик учун кураш олиб боради.