Астанада 2028 йилда жаҳон нефть конгресси бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform — Астана 2028 йилда жаҳон нефть кенгаши конгрессини қабул қилади, деб хабар беради ҚР Энергетика вазирлиги матбуот хизмати.
ҚР Энергетика вазири Ерлан Ақкенженов Саудия Арабистони Подшоҳлигининг Қозоғистон Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси Файсал Ал-Қаҳтоний билан учрашув ўтказди.
Учрашув давомида томонлар энергетика соҳасидаги икки томонлама ҳамкорликнинг долзарб масалаларини, шунингдек, «ОПЕК+» доирасидаги ўзаро ҳамкорликнинг истиқболли йўналишларини, қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантириш ва замонавий «яшил» технологияларни жорий этиш масалаларини муҳокама қилди.
Ерлан Ақкенженов Қозоғистон ва Саудия Арабистони ўртасидаги энергетик ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш муҳимлигини таъкидлаб, жаҳон энергетика бозорини ривожлантириш масалалари бўйича мунтазам мулоқот олиб бориш ва позицияларни мувофиқлаштириш зарурлигига тўхталди.
Эътибор Эр-Риёдда бўлиб ўтадиган Жаҳон нефть кенгашининг навбатдаги конгрессига қаратилди. Қозоғистон Конгрессни устувор лойиҳаларни илгари суриш, ишбилармонлик алоқаларини кенгайтириш ва нефть-газ соҳасидаги халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш учун муҳим майдон сифатида кўрмоқда.
“Учрашув давомида Қозоғистоннинг 2028 йилда Астанада Жаҳон нефть кенгашининг навбатдаги конгрессини ўтказишга тайёргарлик кўраётгани ҳам таъкидланди. Томонлар тадбирни тайёрлаш ва ўтказиш жараёнида яқин ҳамкорлик қилиш муҳимлигини қайд этдилар”, — дейилади хабарда.
Томонлар давлатлараро ўзаро ҳамкорлик механизмларини янада такомиллаштириш масалаларини ҳам муҳокама қилиб, энергетика соҳасидаги ҳамкорликнинг устувор йўналишлари бўйича конструктив мулоқотни давом эттиришга тайёр эканликларини билдирди.
Учрашув якунлари бўйича энергетика соҳасидаги шериклик муносабатларини янада мустаҳкамлаш ва қўшма ташаббусларни амалга оширишдан ўзаро манфаатдорлик тасдиқланди.