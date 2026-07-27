“Аstana” велопойгачилари Испаниядаги мусобақада биринчи ва учинчи ўринларни эгаллади
ASTANА. Кazinform — XDS Astana Team велопойгачиси Томас Сильва Испанияда яна бир ғалабани қўлга киритди ва бир кунлик "Кастилия ва Леон классикаси"да чемпион бўлди. Унинг жамоадоши Кристиан Скарони учинчи ўринни эгаллади.
190,6 километрлик пойга Бенавентедан Лубианагача бўлиб ўтди. XDS Astana Team вакиллари пойга давомида пешқадамликни назорат қилиб, сўнгги кўтарилишда ҳал қилувчи ҳужум учун қулай вазият яратдилар.
Пойга якунига яқин Кристиан Скарони ва Томас Сильва рақиблари билан навбатма-навбат ҳаракат қилишди. Марра чизиғига 100 метр қолганида Сильва ҳал қилувчи ҳужум уюштирди ва 4 соат 23 дақиқа 41 сония натижа билан биринчи ўринни эгаллади. Movistar Team вакили испаниялик чавандоз Рожер Адриа иккинчи ўринни, Скарони эса учинчи ўринни эгаллади.
— Бу менинг икки кун ичидаги иккинчи ғалабам, шунинг учун мен жуда хурсандман. Аввало, бугунги жамоанинг ажойиб ишини таъкидламоқчиман. Йигитлар ажойиб иш қилишди ва Кристиан, Диего ва менга сўнгги кўтарилишда ғалаба учун курашишда барча имкониятларни беришди. Биз тактикамизни мукаммал тарзда амалга оширдик. Бутун жамоанинг ажойиб иши ғалаба билан якунланганидан ва Скарони учинчи ўринни эгаллаганидан жуда хурсандман. Биргаликда пойга қилганимизда ўзимизни жуда яхши ҳис қиламиз. Умид қиламанки, биз бу йўналишда ишлашда давом этамиз, — дея Томас Сильванинг сўзидан иқтибос келтирди жамоа матбуот хизмати.
Эслатиб ўтамиз, «Астана» велопойгачиси «Трофео Пальма» мусобақасида совринли ўринни қўлга киритди.