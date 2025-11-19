Астана сув полоси жамоаси халқаро турнирда кумуш медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform — Грециянинг Волос шаҳрида сув полоси бўйича ўсмирлар ўртасида нуфузли SPLASHTOURNAMENTS халқаро турнири бўлиб ўтди, деб хабар беради Астана шаҳар ҳокимлиги расмий сайти.
Европа ва Осиёнинг Мальта, Туркия, Сербия, Черногория, Кипр, Греция, Руминия ва бошқа мамлакатларининг кучли клублари иштирок этган мусобақада Қозоғистон шарафини пойтахтнинг «ASTANA» спорт клуби ҳамда Орол шаҳри тарбияланувчилари ҳимоя қилди. Улар U14 ва U16 тоифаларида баҳслашди.
“ASTANA 2012” (U14) жамоаси гуруҳ босқичида Руминия, Греция ва Черногория спортчиларини яққол устунлик билан мағлуб этди. Ярим финалда эса Грециянинг энг кучли жамоасини 16:9 ҳисобида мағлуб этди.
“Шундай қилиб, “ASTANA 2012” тарихий кумуш медални қўлга киритди. Бу Қозоғистон сув полосининг сўнгги йиллардаги энг муҳим ютуқларидан биридир. Спортчиларимиз Европанинг энг кучли клублари билан тенгма-тенг рақобатбардош эканликларини исботладилар. “ASTANA” клуби аъзоларини, ҳамда уларнинг ота-оналарини ушбу муваффақият билан табриклаймиз”, - дейди клуб мураббийи Санжар Салимбаев.
U 16 тоифасида иштирок этган “ASTANA 2012” жамоаси ҳам яхши натижа кўрсатиб, 8-ўринни эгаллади. Улар учун совринли ўринга атиги бир қадам қолганди. Ушбу турнир ёш спортчилар учун ўзига хос тажриба ва муҳим ривожланиш босқичи бўлди.