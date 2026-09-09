Астана шаҳрига келган сайёҳлар сони 12 фоизга ошди
ASTANA. Kazinform – 2026 йилнинг дастлабки уч ойида Астана шаҳрига 352 минг сайёҳ келди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 12 фоизга кўп, деб хабар беради пойтахт ҳокимлигининг расмий сайти.
Шаҳарга келган сайёҳларнинг 68 минг нафари хорижлик меҳмонлардир. Шунингдек, йирик халқаро, маданий ва ишбилармонлик тадбирлари пойтахтга сайёҳларни жалб этишнинг муҳим омилларидан бирига айланмоқда.
2026 йил биринчи чораги якунларига кўра, Астанадаги меҳмонхоналар томонидан кўрсатилган хизматлар ҳажми ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 21 фоизга ошди.
Шаҳар меҳмонларига қулайлик яратиш мақсадида пойтахтда 129 та пиёдалар учун йўналтирувчи кўрсаткич ва Visit Astana расмий туристик порталига йўналтирувчи QR-кодларга эга 93 та ахборот пилони ўрнатилган. Портал орқали Астана шаҳри, унинг диққатга сазовор жойлари ва туристик объектлари ҳақида зарур маълумотларни олиш мумкин.
Шунингдек, шаҳарда 2 та туристик-ахборот киоски ва 5 та Taxi Point терминали фаолият юритмоқда. Астанани мустақил равишда томоша қилишни истаган сайёҳлар учун 8 тилдаги аудиогид билан жиҳозланган Red Bus экскурсия автобуси хизмат кўрсатмоқда.
“Ҳозирги вақтда пойтахтда сайёҳлар ташриф буюриши мумкин бўлган 100 дан ортиқ объект мавжуд. Шаҳар меҳмонларига экскурсия ўтказадиган 140 нафардан ортиқ профессионал гид фаолият юритмоқда. Шунингдек, инклюзив туризмни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилиб, 5 та инклюзив туристик йўналиш ишлаб чиқилган”, – дейилади хабарда.
Ўтган йили Астана МДҲ давлатлари орасида Европа қулай туризм тармоғининг (ENAT) биринчи аъзосига айланди.
Пойтахтда ишбилармонлик ва воқеалар туризми ҳам жадал ривожланмоқда. 2026 йилнинг етти ойида шаҳарда 957 та тадбир ўтказилди. Ҳокимлик маълумотларига кўра, бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 30 фоизга ошган. 2025 йилнинг етти ойида 858 та тадбир ташкил этилган.
Жорий йилда Астанада қатор йирик халқаро тадбирлар бўлиб ўтди. PGL Astana 2026 турнирида қарийб 25 минг киши иштирок этди, унинг онлайн аудиторияси эса 50 миллион томошабиндан ошди.
Comic Con Astana 2026 тадбирига қарийб 76 минг киши ташриф буюрди. Уларнинг қарийб 12 минг нафари сайёҳлардир.
Automechanika Astana кўргазмасида 15 мингдан ортиқ киши иштирок этди, унда 45 дан зиёд мамлакат вакиллари қатнашди. Eurasian Book Fair халқаро китоб кўргазмаси эса 15 мамлакат вакилларини бир жойга тўплади.