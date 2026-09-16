Астана шаҳрида "Саёҳат-2026" халқаро туризм форуми бўлиб ўтади
ASTANА. Кazinform — Астана шаҳрида 17-19 сентябрь кунлари "Саёҳат-2026" Kazakhstan Travel Forum халқаро туризм форуми бўлиб ўтади, деб хабар беради пойтахт ҳокимлигининг расмий веб-сайти.
"Хавфсиз туризм" мавзусига бағишланган тадбирда давлат органлари, туризм бизнеси, авиакомпаниялар ва меҳмонхона соҳаси мутахассислари вакиллари, шунингдек, халқаро ҳамкорлар иштирок этади, улар хавфсиз туризмни ривожлантириш масалаларини муҳокама қиладилар.
17 сентябрь куни форум иштирокчилари учун пойтахт туризм инфратузилмаси билан иштирокчиларни таништириш дастури ташкил этилади. Дастур доирасида Астана шаҳрининг диққатга сазовор жойларига саёҳат ва меҳмонхона иншоотлари бўйича инфотур ўтказилади.
Форумнинг асосий иш куни 18 сентябрь куни EXPO халқаро кўргазма марказида бўлиб ўтади. Дастур панел муҳокамалари ва эксперт сессиялари, В2В учрашувлари, туризм маҳсулотлари тақдимотлари, халқаро кўргазма экспозицияси ва шартномаларни имзолаш маросимини ўз ичига олади.
19 сентябрь куни форум Астана марказий боғида "Туризм — барчанинг иши" концепцияси остида шаҳар байрами билан давом этади.
Пойтахт аҳолиси ва меҳмонлари учун шаҳар югуриш пойгаси, гастрономик фестиваль, спорт ва оилавий тадбирлар, шунингдек, маданий дастур ташкил этилади.
Эслатиб ўтамиз, икки йилда Қозоғистоннинг туризм соҳасига 2,2 трлн тенгеден ортиқ инвестиция жалб этилди.