Астана Осиё туризм бозоридаги мавқеини мустаҳкамламоқда
ASTANA. Kazinform — Шанхайда 26-28 май кунлари Хитой бозорига устувор аҳамият қаратилган, шунингдек кириш ва чиқиш туризмини ривожлантиришга йўналтирилган муҳим халқаро профессионал майдонлардан бири — ITB China 2026 халқаро туристик B2B кўргазмаси бўлиб ўтмоқда. Бу ҳақда Астана шаҳри ҳокимлиги маълум қилди.
Кўргазма доирасида Астана тез ривожланаётган халқаро сайёҳлик йўналиши сифатида тақдим этилмоқда.
2025 йил охирига келиб, Астанага 1,6 миллиондан ортиқ сайёҳ ташриф буюрди. Бу ўтган йилга нисбатан 7 фоизга кўп.
Асосий сайёҳлар оқими Хитой, Туркия, Россия, Германия ва АҚШдан келган меҳмонлардан иборат.
Ҳозирда шаҳарда 310 дан ортиқ меҳмонхона ва 2255 та умумий овқатланиш корхоналари, жумладан, халқаро тармоқлар фаолият юритмоқда. Улардан 525 таси ресторанлардир (Қозоғистон Республикаси Миллий статистика бюроси маълумотларига кўра).
Шаҳардаги меҳмонхона ва ресторан саноати барқарор ривожланиб боряпти, хизмат кўрсатиш сифати яхшиланяпти ва халқаро стандартлар аста-секин жорий этила бошлаяпти.
“Ишбилармонлик туризмининг MICE-сегментини ривожлантиришга ҳам алоҳида эътибор қаратилмоқда. 2025 йилда пойтахтда умумий аудиторияси 150 мингдан ошадиган иштирокчиларни қамраб олган тахминан 190 та халқаро тадбир ўтказилди. Бу Астананинг минтақавий ишбилармонлик туризми маркази сифатидаги позицияси тобора мустаҳкамланиб бораётганини кўрсатади”, — дейилади хабарда.
Пойтахт кўргазмасида туризм соҳасидаги етакчи қозоғистонлик ва халқаро компаниялар иштирок этмоқда. Хусусан, airastana.com, Luxury Services Kazakhstan, Shef Tour, Beijing Palace Soluxe Hotel Astana, SAAD Hotel Astana, Kazzhol Astana Hotel, EZ Tours, Kontakt Agency, Wyndham Garden Astana, Kompas Tour және Complete Service Tourism Company иштирок этмоқда.
Ишбилармонлик дастури доирасида Астана делегацияси халқаро туроператорлар, MICE-компаниялар ва соҳавий ҳамкорлар билан 100 дан ортиқ B2B учрашувлар ўтказади. Бу учрашувлар туристик оқимни ошириш ва пойтахтнинг Осиё бозоридаги позициясини мустаҳкамлашга қаратилган.
“Астананинг ITB China 2026 кўргазмасида иштирок этиши Осиё бозорида пойтахтнинг рақобатбардош туристик ва ишбилармонлик йўналиши сифатидаги халқаро брендини янада кучайтиришга қаратилган”, — деди Олжас Ибраев.
Эслатиб ўтамиз, яқинда Бош вазир ўринбосари — Маданият ва ахборот вазири Аида Балаева раислигида Туризм соҳасини ривожлантириш масалалари бўйича мувофиқлаштирув кенгашининг илк йиғилиши ўтказилган эди.