Астана кураш турлари бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатига мезбонлик қилади
ASTANА. Кazinform – Бирлашган кураш дунёси ташкилоти (UWW) Астанани 2026 йилги кураш бўйича жаҳон чемпионатига мезбонлик қилувчи шаҳар сифатида расман тасдиқлади.
Тегишли қарор ташкилот Ижроия қўмитаси йиғилишида қабул қилинди.
Йиғилишда ҳозирги геосиёсий вазият ва халқаро саёҳатларга таъсир қилувчи бошқа муаммолар муҳокама қилинди.
Дастлаб, Жаҳон чемпионатига ўтган йили мезбонлик қилиш ҳуқуқини қўлга киритган Манама мезбонлик қилиши керак эди. Бироқ, UWW ва Баҳрайн кураш федерацияси турнир бошқа мамлакатга кўчирилгани ҳақида қўшма баёнот беришди.
Текширув ташрифлари натижалари ва спорт иншоотларининг тайёргарлигини баҳолаш натижаларига кўра, Жаҳон чемпионатига мезбонлик қилиш ҳуқуқи Қозоғистонга берилди.
Гранд финал "Барис Арена" мажмуасида бўлиб ўтади.
Шуни таъкидлаш жоизки, Қозоғистон пойтахти илгари 2019 йилда кураш турлари бўйича жаҳон чемпионатига мезбонлик қилган эди.
Турнирнинг аниқ тақвими ва мусобақани ташкил этиш билан боғлиқ бошқа тафсилотлар кейинроқ эълон қилинади.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик курашчилар Туркиядаги турнирда 12 та олтин медални қўлга киритди.