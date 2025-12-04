OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:37, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Астана дам олиш кунлари «Соғым-FEST» гўшт ярмаркасига мезбонлик қилади

    ASTANA. Kazinform — Астана шаҳрида 6-7 декабрь кунлари Ақмола, Абай, Қарағанди, Туркистон ва Павлодар вилоятларидан келган қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари иштирокида навбатдаги «Соғым-FEST» гўшт ярмаркаси бўлиб ўтади. Бу ҳақда шаҳар маъмурияти маълум қилди.

    мясо
    Фото: акимат Астаны

    Ярмарка Алаш шоссеси, 35Б-манзилида жойлашган «Keryen Joly» савдо марказининг автотураргоҳида бўлиб ўтади.

    Шу кунларда юқорида айтиб ўтилган савдо марказида шаҳар аҳолисига яхши таниш бўлган қишлоқ хўжалиги ярмаркаси ҳам бўлиб ўтади. Бу ерда маҳаллий фермерлар ва мамлакатнинг турли минтақаларидан келган ишлаб чиқарувчиларнинг маҳсулотлари намойиш этилади.

    Шаҳар аҳолиси ва меҳмонлари сабзавот ва мевалар, гўшт, ун ва сут маҳсулотлари, нон ва булочкалар, табиий шарбатлар, джем, мураббо ва бошқа кўплаб товарларни арзон нархларда сотиб олишлари мумкин.

    Ярмарка ҳар дам олиш кунлари соат 10:00 дан 19:00 гача ишлайди.

    Теглар:
    Ярмарка Озиқ-овқат Астана
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!