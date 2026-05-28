Астана биринчи марта учта FEI халқаро от спорти мусобақасига мезбонлик қилади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон пойтахти FEI от спорти мусобақалари учун бутун дунёдан чавандозларни тўплайди, деб хабар беради Каzinform ҚР От спорти федерациясига таяниб.
2026 йил 29-31 май кунлари Астана биринчи марта Халқаро от спорти федерацияси (FEI) ҳомийлигида учта халқаро от спорти мусобақасига мезбонлик қилади:
- FEI Жаҳон кубоги босқичи;
- FEI World Cup challenge;
- CDI1*/СDI3* халқаро мусобақаси.
Ушбу мусобақалар 2026 йилда Аахен шаҳрида бўлиб ўтадиган FEI жаҳон чемпионатига саралаш босқичи бўлиб хизмат қилади ва қозоғистонлик спортчилар учун янги имкониятлар очади. Қозоғистонлик спортчилар биринчи марта мамлакатдан чиқмасдан халқаро рейтинг очколарини тўплашлари мумкин бўлади.
Мусобақада Бразилия, Колумбия, Ҳиндистон, Марокаш, Янги Зеландия, Жанубий Африка, Миср, Эквадор, Россия, Ўзбекистон, Қозоғистон ва бошқа мамлакатлардан чавандозлар иштирок этади.
Дастур халқаро даражадаги конкур ва дрессажни ўз ичига олади, натижада 160 см гача бўлган тўсиқлар билан Жаҳон кубоги Гран-приси бўлиб ўтади.
Бир вақтнинг ўзида учта FEI турнирига мезбонлик қилиш Қозоғистоннинг глобал от спорти харитасидаги мавқеини мустаҳкамлашда муҳим қадам бўлади, деб хулоса қилди От спорти федерацияси.