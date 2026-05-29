Астана биринчи марта бочча бўйича Жаҳон кубогига мезбонлик қилади
ASTANA. Kazinform — Астана 1-9 июнь кунлари биринчи марта нуфузли «Astana 2026 World Boccia Cup» халқаро турнирига мезбонлик қилади. Бу - Паралимпия ўйинлари йўлидаги асосий турнир, деб хабар беради Астана ҳокимлиги расмий сайти.
Бу — расмий рейтинг мусобақалари тизимига кирувчи ва бўлажак Лос-Анжелесдаги Паралимпия ўйинларига саралашнинг энг муҳим босқичи ҳисобланган бочча бўйича Жаҳон кубоги босқичидир.
Мусобақа ташкилотчиси — Қозоғистон бочча федерацияси.
Турнир Қозоғистон Республикасининг 2026 йилга мўлжалланган спорт-оммавий тадбирларнинг Ягона календарь режасига расман киритилган бўлиб, замонавий «Qazaqstan» енгил атлетика спорт мажмуаси базасида ўтказилади.
Жаҳон кубогида Қозоғистон, Бразилия, Канада, Хитой, Буюк Британия, Жанубий Корея, Франция, Португалия давлатларини қўшган ҳолда 24 мамлакат вакиллари иштирок этади.
Дунёнинг энг яхши 92 пара-спортчиси, шунингдек, уларга ҳамроҳлик қилувчи 143 нафар мутахассис ва делегация аъзоларининг келиши кутилмоқда.