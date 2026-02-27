Астана - Белград: Президент телерадиокомплекси етакчи Сербия оммавий ахборот воситаларининг ҳамкорига айланди
ASTANA. Кazinform – Сербия Президентининг Қозоғистонга расмий ташрифи давомида Астанада Президент телерадиокомплекси ва Сербиянинг марказий оммавий ахборот воситалари ўртасида ҳамкорлик меморандуми имзоланди.
Президент телерадиокомплексининг янги ҳамкорлари Сербия давлат телерадио компанияси RTS (Radio-televizija Srbije) ва мамлакатнинг энг йирик ахборот агентликлари — Tanjug ва Telegraf ҳисобланади.
Имзоланган ҳужжатлар медиа контентини ишлаб чиқариш ва тарқатиш, муҳим воқеаларни ёритиш, шунингдек, Қозоғистон ва Сербия янгиликларини аудиторияга кенг тарқатишда ҳамкорликда ишлаш имконини беради. Бундан ташқари, тасдиқланган меморандумлар томонларга медиа саноатида илғор технологиялар ва ноёб методологияларни жорий этиш бўйича тажриба алмашиш имконини беради.
Европа оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорликни кенгайтириш Президент телерадиокомплексининг маданий ва гуманитар интеграцияни чуқурлаштириш ва Евроосиё макони учун умумий ахборот платформасини яратиш стратегиясининг бир қисмидир.
Таъкидлаш жоизки, Қозоғистон Республикаси Президенти телерадиокомплекси — Қозоғистондаги тўлиқ циклли хизматларни тақдим этувчи энг йирик медиа компания. Унинг таркибига республика Jibek Joly телеканали ва шу номдаги радио, халқаро Silk Way, Silk Way Cinema, Silk Way Prime телеканаллари, «Казинформ» халқаро ахборот агентлиги ва Ҳужжатли фильмлар маркази киради.
RTS (Radio-televizija Srbije) — 1958 йилда ташкил этилган Сербиянинг давлатга қарашли телерадиоэшиттириш компанияси. RTS таркибига ўнта телеканал, радио ва хусусий китоб нашриёти киради. Компаниянинг Москва, Лондон, Брюссель, Париж, Рим, Вена, Вашингтон, Чикаго ва Токиода ўз мухбирлари бор.
Tanjug — 1992 йилдан бери фаолият юритаётган энг йирик ахборот агентлиги. Агентлик доимий мухбирлар тармоғига эга ва Сербия, Жануби-Шарқий Европа минтақаси ва дунёдаги сиёсат, иқтисодиёт, маданият ва спорт соҳаларидаги долзарб воқеаларни ёритиб боради.
Telegraf — Сербиядаги етакчи ва энг технологик жиҳатдан ривожланган ахборот агентлиги. У жаҳон янгиликлари ва эксклюзив муаллифлик материалларини нашр этади. Анъанавий янгиликлар тасмасидан ташқари, Telegraf янгиликлари ўзининг телестудиясидан ҳам эфирга узатилади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Сербия ўртасида стратегик соҳалар бўйича бир қатор меморандумлар имзолангани ҳақида ёзган эдик.