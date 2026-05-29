Астана аҳолисининг ўртача умр кўриш давомийлиги 78,8 ёшга етди
ASTANA. Kazinform — Пойтахт аҳолисининг ўртача умр кўриш давомийлиги 78,8 ёшга етди. Бу ҳақда Астана шаҳар иқтисодиёт ва бюджетни режалаштириш бошқармаси бошлиғи Айжан Тугелбаева маълум қилди.
Маърузачи ўтган йили пойтахтда ишсизлик даражаси пасайганини, ижтимоий кўрсаткичлар яхшиланганини ва шаҳар инфратузилмаси тез ривожланганини таъкидлади.
“Шаҳарда ишсизлик даражаси 4,3% гача пасайди, бу режалаштирилган 4,6% дан кам. Ривожланиш режаси даврида 280 мингдан ортиқ янги иш ўринлари яратилди, улардан 87,2 мингтаси 2025 йилда очилди. Аҳолининг ўртача умр кўриш давомийлиги 73,11 ёшдан 78,8 ёшгача ошди, бу дастлабки даражага нисбатан 5,6 ёшга кўп”, — деди бошқарма бошлиғи.
Бундан ташқари, у ижтимоий инфратузилмага алоҳида эътибор берилганини таъкидлади.
“Шаҳарда болалар сони 410 мингдан 530 минггача ошди. Бу, ўз навбатида, таълим тизимига қўшимча юк бўлди. Шу муносабат билан, сўнгги йилларда 110 минг ўқувчи сиғимига эга 44 та мактаб қурилди, улардан 23 таси 2025 йилда фойдаланишга топширилди. Натижада уч сменали ўқитиш бутунлай бекор қилинди”, - деди Айжан Алимовна.
Унинг сўзларига кўра, мактабгача таълимни қамраб олиш ҳам 97,3% га етди ва бу йўналиш учун тахминан 60 миллиард тенге ажратилди.
“Умуман олганда, таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, спорт ва ижтимоий ҳимоя соҳаларидаги мажбуриятлар тўлиқ бажарилди”, - деди маърузачи.