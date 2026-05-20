Астана 2027 йили бокс бўйича жаҳон чемпионатига мезбонлик қилади
ASTANA. Kazinform - Пойтахт жаҳон бокс марказига айланади - Астана 2027 йили бокс бўйича жаҳон чемпионатига мезбонлик қилади.
“Бу - шаҳар учун катта шараф ва катта масъулиятдир. Бокс Қозоғистон моҳиятига чуқур сингиб кетган спорт туридир. Бу қатъият, интизом ва ғалаба қозониш иродасининг намоёнидир. World Boxing ташкилоти президенти Геннадий Головкин, World Boxing ташкилоти бош котиби Том Дилан ва бошқалар билан учрашдим. Учрашувда Жаҳон чемпионатига тайёргарлик, спорт инфратузилмасининг тайёргарлиги ва келажакдаги ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди”, — деди Женис Қасимбек.
Давлат раҳбари мамлакатнинг бокс салоҳияти жуда юқори эканлигини ва бу ютуқлар халқаро спорт майдонида эътироф этилганини таъкидлаб, "олдимизда боксни миллий спорт турига айлантириш вазифаси турибди", деган эди.
“Ишончим комилки, бокс бўйича жаҳон чемпионати нафақат кенг кўламли спорт мусобақаси, балки Қозоғистон боксининг юқори даражасини яна бир бор намойиш этадиган муҳим тадбир бўлади. Чемпионатни энг юқори даражада ўтказиш учун барча саъй-ҳаракатларни қиламиз”, — деди у.