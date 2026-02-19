Асаларичилик Қозоғистон қишлоқ хўжалиги экспорти учун янги ўсиш нуқтасига айланмоқда
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда асаларичилик ўз мавқеини ишончли тарзда мустаҳкамламоқда ва агросаноат комплексининг энг даромадли ва стратегик жиҳатдан муҳим тармоқларидан бирига айланиши мумкин, деб хабар беради Kazinform Қишлоқ хўжалиги вазирлигига таяниб.
2025 йилда асал экспортининг 2,5 бараварга ошиши маҳаллий маҳсулотларга бўлган юқори халқаро талабни тасдиқлайди ва қишлоқ хўжалиги экспортини ошириш учун янги имкониятлар яратади.
Натижада, асал экспорти 2024 йилдаги 603 тонна ўрнига 2025 йилда 1477 тоннани ташкил этди. Етказиб беришнинг асосий йўналиши Ўзбекистон бўлиб қолмоқда — 1264 тонна ёки умумий ҳажмнинг 85,6%. Шунингдек, Қозоғистон асали Канада, Хитой, Саудия Арабистони, Россия Федерацияси ва АҚШга экспорт қилинди. Етказиб бериш биринчи марта Уммонга амалга оширилди.
Асал импорти сезиларли даражада камайди ва 2024 йилдаги 1663 тоннага нисбатан 262,4 тоннани ташкил этди, бу эса маҳаллий ишлаб чиқаришнинг ўсиши ва маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг мавқеининг мустаҳкамланишидан далолат беради.
Бугунги кунда Шарқий Қозоғистон, Павлодар, Алмати, Туркистон вилоятлари, Абай ва Жетису ҳудудларида жами 241 мингта асалари оиласи мавжуд бўлиб, шуларнинг 90,2 мингтаси наслдор ҳисобланади.
Ҳар йили тахминан 5 минг тонна асал ишлаб чиқарилади, шундан 46,5 фоизи ёки 2,3 минг тоннаси хусусий уй хўжаликларида, 54 фоизи ёки 2,7 минг тоннаси эса қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчилари томонидан етиштирилади.
Давлат томонидан қўллаб-қувватлаш мақсадида, чорвачиликни ривожлантиришни субсидиялаш қоидалари доирасида асал ишлаб чиқариш қийматини арзонлаштириш учун сотилган ҳар бир килограмм маҳсулот учун 200 тенге миқдорида субсидия ажратиш назарда тутилган.
Саноатни ривожлантириш бўйича тизимли ишлар давом этмоқда.