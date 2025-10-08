Artline Kazakhstan жамоаси Испания автопойгасида иштирок этади
ASTANA. Kazinform – Қозоғистоннинг Artline Kazakhstan профессионал автоспорт жамоаси Испанияда Lamborghini Super Trofeo Europe танловнинг бешинчи босқичида иштирок этади.
Жамоа матбуот хизмати хабарига кўра, чемпионат 10-12 октябрда Испаниядаги Барселона-Каталуния автодромида бўлиб ўтади. Pro Am тоифасида ҳамюртларимиз Шота Абхазава ва Егор Оруджев жамоа шарафини ҳимоя қилади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон терма жамоаси 20 июлда Италиядаги Misano автодромида GT2 European Series босқичи чемпиони бўлган бўлса, 31 августда Германиянинг Нюрбургринг шаҳрида бўлиб ўтган Lamborghini Super Trofeo Europe пойга сериясининг тўртинчи босқичида иккита кумуш медални қўлга киритди.
Lamborghini Super Trofeo – Lamborghini Squadra Corse томонидан ташкил этилган халқаро пойга сериясидир. Мусобақа Европа, Осиё ва Шимолий Америкада бўлиб ўтади, ҳайдовчилар 2 пойгадан иборат 6 босқичда (ҳар бири 50 дақиқадан), саралашнинг сўнгги босқичида қатнашадилар.
Бундан ташқари, ушбу пойгада Huracán Super Trofeo Evo русумли автомобиллардан фойдаланилади.