Арманистонда чикунгунья иситмаси билан касалланишнинг биринчи ҳолати қайд этилди
ASTANА. Кazinform — Арманистонда чикунгунья иситмаси билан касалланишнинг биринчи ҳолати аниқланди, деб хабар беради Кazinformнинг Еревандаги мухбири.
Арманистон Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Касалликларни назорат қилиш ва олдини олиш миллий маркази маълумотларига кўра, касаллик 2026 йил 18 февралда рўйхатга олинган.
Дастлабки маълумотларга кўра, бемор Сейшель оролларига саёҳат пайтида юқтирган, чунки у юқтирган ҳашарот чақиши орқали юқган. Ҳозирда беморнинг аҳволи қониқарли деб баҳоланмоқда ва мутахассислар назорати остида.
Чикунгунья иситмасининг инкубация даври — 2-12 кун. Асосий аломатлар юқори иситма, бўғимлар ва мушакларда оғриқ, тери тошмаси, бош оғриғи ва умумий ҳолсизликдир. Баъзи ҳолларда бўғим оғриғи бир неча ҳафта давом этиши мумкин.
Чикунгунья иситмаси авж олиши Сейшель ороллари, Шри-Ланка, Суринам, Боливия ва Кубада қайд этилган.
Мутахассислар вирус чивинлар орқали тарқалиши ва кўпинча тропик ва субтропик минтақаларда кенг тарқалганлиги ҳақида огоҳлантирмоқда.
Эслатиб ўтамиз, олимлар чикунгунья вируси 29 та Европа мамлакатида тарқалиш хавфи ҳақида огоҳлантирди.
.