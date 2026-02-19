Олимлар чикунгунья вируси 29 та Европа мамлакатида тарқалиш хавфи ҳақида огоҳлантирди
ASTANА. Кazinform — Бу хулосага глобал исишни ўрганувчи Британия Экология ва гидрология маркази мутахассислари келишди, деб хабар беради DW.
Уларнинг сўзларига кўра, чикунгунья илгари фақат иссиқ мамлакатларда тарқалган эди, чунки у Aedes туркумидаги иссиқликсевар чивинлар орқали юқади. Ҳозирда бундай чивинлар нафақат Африка, Осиё ва Американинг тропик минтақаларида, балки Европада ҳам кенг тарқалган.
Чикунгунья заифлик ва кучли бўғим оғриғига сабаб бўлади ва болалар ва қариялар учун ҳалокатли бўлиши мумкин.
Касалликка чалинганларнинг 40 фоизи беш йилдан кейин ҳам артритдан азият чекмоқда. Сўнгги йилларда 10 та Европа мамлакатида чикунгуньянинг алоҳида ҳолатлари қайд этилган.
2025 йилда Франция ва Италияда юзлаб одамлар юқтирган эпидемиялар бўлган. Буюк Британия ва Германияда вирусни ташувчи чивинлар аниқланган бўлса-да, ҳозиргача касалликнинг кенг тарқалиши кузатилмаган, деб ёзади The Guardian.
Олимлар ҳозирги иқлим шароитида Испания, Португалия, Италия ва Грецияда чивинлар орқали чикунгунья юқиши йилига 6 ойдан ортиқ давом этиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди.
Бельгия, Франция, Германия, Швейцария ва бошқа ўнга яқин Европа мамлакатларида бу хавф 3-5 ой давом этиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Россияда чикунгунья иситмаси аниқланди.