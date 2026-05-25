Арманистон ва ЕИ икки йил ичида визасиз режимни жорий қилиши мумкин
ASTANА. Кazinform – Никол Пашинян Ереван Европа Иттифоқи билан виза либерализацияси жараёнини икки йил ичида якунлашга умид қилаётганини маълум қилди, деб хабар беради "Новости-Армения".
Унинг сўзларига кўра, Арманистон ва Европа Иттифоқи ўртасидаги музокаралар фаол ривожланмоқда. Бундан ташқари, Европага саёҳат қилаётган Арманистон фуқаролари сони рекорд даражага етди.
– Биздан: "Европа Иттифоқи билан муносабатларингиз жуда яхши, лекин виза масаласини ҳал қила олмайсизми?" деб сўрашади. Бунинг сабабини биласизми? Чунки 2018-2025 йилларда Арманистондан Европа Иттифоқи мамлакатларига саёҳат қилувчи фуқаролар сони 500 фоизга ошди, —деди Бош вазир.
Пашиняннинг сўзларига кўра, энди Европа Иттифоқи мамлакатларининг дипломатик ваколатхоналари катта миқдордаги аризаларни кўриб чиқа олмайди.
Шу билан бирга, Арманистон ҳукумати раҳбари музокаралар тугагандан сўнг, Европага саёҳат қилувчи Арманистон фуқаролари сони сезиларли даражада осонлаштирилишини таъкидлади.
– Ўша пайтда Ларнакага бориш учун сиз фақат паспортингизни олиб келишингиз лозим ва чипта нархи, биласизки, 2 евро, — деди у.
Арманистон ва Европа Иттифоқи ўртасидаги визаларни либераллаштириш бўйича расмий мулоқот 2024 йил сентябрь ойида бошланган.
2025 йил баҳорида Европа Иттифоқи эксперт миссиялари мамлакатнинг визасиз режимга тайёрлигини баҳолаш учун республикага келишди.
2025 йил 5 ноябрда Европа Комиссияси Арманистон томонига визаларни либераллаштириш бўйича ҳаракатлар режасини тақдим этди.
Арпине Саркисяннинг сўзларига кўра, Европа Иттифоқи талабларини бажариш мамлакат расмийлари амалга оширилаётган ички ислоҳотларга мос келади.
Виза режимини либераллаштириш режаси 74 та мажбурий банддан иборат. Улар тўртта асосий йўналишга бўлинган:
- биометрик паспортлар ва ID-карталарни жорий этиш;
- чегара назорати ва миграция тизимини кучайтириш;
- коррупция, одам савдоси ва гиёҳванд моддалар савдосига қарши курашиш;
- инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва ҳуқуқий механизмларни такомиллаштириш.
