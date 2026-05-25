Арманистон Туркия орқали Европага темир йўл алоқасини очди
ASTANA. Kazinform — Арманистон Бош вазири Никол Пашинян Ахалкалаки–Карс темир йўли юк ташиш учун тўлиқ ишга туширилганини маълум қилди, деб хабар берди Kazinformнинг мухбири.
“Арманистондан экспорт ва импорт учун Ахалкалаки–Карс темир йўлининг, шунингдек, Озарбайжон орқали темир йўл линиясининг очилишини эълон қилишдан мамнунман. Бу мамлакатимиз иқтисодий ҳаётидаги муҳим воқеа. Туркия ва Грузиядаги ҳамкорларимизга миннатдорчилик билдирмоқчиман”, — деди Пашинян.
Унинг сўзларига кўра, ҳозирда Арманистон Россия билан Грузия ҳудуди орқали, шунингдек, Озарбайжон орқали темир йўл алоқаларига эга. Бундан ташқари, Хитой билан алоқа Россия ва Қозоғистон орқали таъминланади. Бундан ташқари, Грузия ва Туркия ҳудудлари орқали Европа Иттифоқи билан темир йўл алоқалари йўлга қўйилди.
“Келажакда Арманистон-Туркия, Арманистон-Озарбайжон ва кейинчалик Нахичеван орқали Арманистон-Эрон темир йўлларининг очилиши кутилмоқда. Биз яқин келажакда TRIPP лойиҳасини амалга ошириш натижасида бу воқеаларга гувоҳ бўламиз”, — деб ёзди Бош вазир ўзининг Telegram-каналида.
Кейинроқ, Ширак вилоятидаги Сарнагбюр қишлоғида сайловолди кампанияси пайтида сўзлаган нутқида у Гюмри–Акьяка (Туркия) ва Ерасх темир йўл участкаларини реконструкция қилиш бошланишини айтди.
“Туркия томонида ишлар ҳозирнинг ўзида бошланган, темир йўл очилади. Шунингдек, биз Ерасх тугунини янгилашга киришамиз. Ҳукумат бунинг учун жавобгарликни ўз зиммасига олади. Концессия шартномаси мавжуд бўлишига қарамай, биз маблағ ажратамиз, йўлни таъмирлаймиз ва тиклаймиз, шунда темир йўл очилади”, — деди у.