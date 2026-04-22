    12:37, 22 Апрель 2026 | GMT +5

    Арманистон Қозоғистоннинг сув ресурсларини самарали бошқариш бўйича ташаббусларини қўллаб-қувватлайди

    ASTANА. Кazinform – Глобал исишнинг оқибатлари мамлакатда аллақачон сезилмоқда. Бу ҳақда Арманистон Президенти Ваагн Хачатрян Минтақавий экологик саммитда маълум қилди.

    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    – Астанадаги экологик саммитда иштирок этиш мен учун шараф. Ушбу анъанавий ва муҳим тадбирни юқори даражада ташкил этгани учун Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевга, Қозоғистон Ҳукумати ва халқига чин дилдан миннатдорчилик билдираман. Биз Қозоғистоннинг минтақавий ва глобал экологик муаммоларни ҳал қилиш учун халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш борасидаги саъй-ҳаракатларини юқори баҳолаймиз, — деди у.

    Арманистон Президентининг сўзларига кўра, ушбу форум ҳукуматлар, илмий ҳамжамият ва фуқаролик жамиятини умумий мақсад йўлида бирлаштиради.

    Глобал исишнинг оқибатлари Арманистонда ҳам аллақачон сезилмоқда.

    – Сўнгги ўн йилликларда дунё газ чиқиндиларининг атиги 0,02% бизнинг мамлакатимизга тегишли. Шунга қарамай, Арманистонда ҳаво ҳарорати 1 даражага илиқлашди. Бу музликларнинг эриши, сув ресурсларининг камайиши ва бошқалар каби экологик муаммоларни келтириб чиқармоқда. Бунинг оқибатлари қишлоқ хўжалигига зарар етказади ва умуман аҳолининг турмуш тарзига салбий таъсир кўрсатади, — деди у.

    Ваагн Хачатряннинг сўзларига кўра, Арманистон Қозоғистоннинг сув ресурсларини самарали бошқариш бўйича ташаббусларини қўллаб-қувватлайди. Келажакда мамлакат бундай учрашувларда фаол иштирок этишга тайёр.

    Эслатиб ўтамиз, БМТ форматидаги саммит: Экология — Марказий Осиёни бирлаштирувчи омил.

    Бекабат Узаков
