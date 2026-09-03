Аргентинада ўйинлар Месси шарафига 10-дақиқада тўхтатилади
ASTANA. Kazinform — Аргентина лигасининг барча даражадаги ўйинлари Лионель Месси шарафига 10-дақиқада тўхтатилади. "Бока Хуниорс" ва "Велес Сарсфилд" ўртасидаги кубок ўйинида ҳам шунга ўхшаш тўхташ режалаштирилган. Бу ҳақда Kazinform агентлиги ТАССга таяниб хабар берди.
Таъкидлаш, 10-рақамли футболка кийган Месси Аргентина терма жамоасидан кетган эди. Шунинг учун, ҳужумчининг ютуқларини эътироф этиш учун ўйинлар шу дақиқада тўхтатилади.
Ўйинлар бошланишидан олдин, экранли стадионларда Аргентина футбол ассоциацияси томонидан эфирга узатиладиган Мессига бағишланган махсус видео ҳам намойиш этилади.
39 ёшли Месси 2023 йилдан бери "Интер Майами"да ўйнаб келади. Европада аргентиналик "Барселона" ва “ПСЖ”да ўйнаган. "Барселона" билан у тўрт марта Чемпионлар лигасида, уч марта UEFA Суперкубогида ва Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан.
Месси 2022 йилги жаҳон чемпионати ғолиби, икки карра жаҳон чемпионати кумуш медали совриндори, 2008 йилги Олимпия чемпиони ва икки карра Америка Кубоги соҳиби. У рекорд даражадаги саккизта "Олтин тўп" мукофотини қўлга киритган.
Месси Аргентина терма жамоаси сафида 207 та ўйин ўтказган ва 125 та гол урган. Иккаласи ҳам миллий терма жамоа рекорди ҳисобланади. Ҳужумчи олтита жаҳон чемпионатида иштирок этган.
Эслатиб ўтамиз, Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятини якунлади.