Аргентинада ўрмон ёнғинлари туфайли минглаб сайёҳлар эвакуация қилинди
ASTANA. Kazinform - Сайёҳлар мамлакатга оқиб келаётган бир пайтда, Аргентинанинг жанубий Патагония минтақаси кенг кўламли ёнғинлардан азият чекмоқда, деб хабар беради BILD.
Сўнгги бир неча кун ичида ёнғин 15 минг гектар майдонни ёндириб юборди. Ҳозирга қадар 3000 га яқин сайёҳ эвакуация қилинди.
Чубут провинцияси губернатори Игнасио Торрес Radio Mitre радиостанциясига берган суҳбатида бу ҳолатни ҳудуд тарихидаги энг оғир экологик инқирозлардан бири деб баҳолади, деб ёзади BILD.
Унинг сўзларига кўра, ҳар йили ўрмон ёнғинлари содир бўлса-да, бу йил ҳар бир ёнғин аввалгидан анча тезроқ тарқалди ва бу уларни назорат қилишни қийинлаштирди. Бундан ташқари, минтақа 1965 йилдан бери энг ёмон қурғоқчиликни бошдан кечирмоқда.
BILD маҳаллий оммавий ахборот воситаларига таяниб хабар беришича, Чубут ва Рио-Негро провинциялари энг кўп зарар кўрган. Ёнғинлар Пуэрто-Патриада, Эпуйен, Эль-Ойо, Эль-Больсон, шунингдек, Лос-Алерсес миллий боғи ва бошқа бир қатор ҳудудларда қайд этилган.
“Ҳозирда 500 дан ортиқ ўт ўчирувчилар ва полиция ходимлари ёнғинни ўчирмоқда, авиация ҳам сафарбар қилинган. Бир ўт ўчирувчи жиддий куйиш жароҳатлари билан касалхонага ётқизилган. Бир ҳафтадан бери давом этаётган воқеаларнинг аниқ сабаби ҳали ҳам номаълум”, - деб ёзади нашр.
Шу билан бирга, губернатор Торрес ёнғин қасддан қўйилганини кўрсатувчи белгилар борлигини айтиб, терговга ёрдам берадиган маълумот учун 50 миллион песо (тахминан 29 минг евро) миқдорида мукофот тайинланганини маълум қилди.
Аввалроқ, Австралияда жазирама туфайли 300 минг гектардан ортиқ ўрмон ёниб кетгани ҳақида ёзган эдик.