Apple сунъий интеллект функцияларига эга Siriнинг янгиланган версиясини тақдим этди
ASTANA. Kazinform – Apple компанияси ўзининг йиллик WWDC конференциясида сунъий интеллект билан жиҳозланган Siri овозли ёрдамчисининг янгиланган версиясини тақдим этди, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Агентлик The Wall Street Journal нашрига таяниб хабар беришича, янги ишланма Google компанияси билан ҳамкорликда яратилган. Фойдаланувчи маълумотларидан фойдаланган ҳолда, ёрдамчи мураккаброқ саволларга жавоб бериши ва турли вазифаларни бажариши мумкин.
Тақдимот чоғида Apple сунъий интеллект билан тўлдирилган Siri’нинг чипта сотиб олиш, тадбирларни режалаштириш, фотосуратлардаги объектларни таниш ва улар билан ўзаро алоқа қилиш имкониятларини намойиш этди.
Компания шунингдек, ёрдамчининг дизайни ва овозини янгилади, нутқ тезлиги ва овоз услубини созлаш учун созламаларни қўшди.
Бундан ташқари, янги функцияларга кириш фойдаланувчининг минтақасига, қурилма нархига ва техник имкониятларига боғлиқ бўлади. Масалан, баъзи функциялар тасвир яратишда кунлик чекловлар жорий этилган. Ва кенгайтирилган кириш iCloud+ обунаси орқали тақдим этилиши мумкин.
Сунъий интеллект функцияларининг баъзилари дастлаб Европа Иттифоқидаги iPhone ва iPadда ишламайди. Ушбу хизматларнинг Хитойда ишга туширилиши тартибга солиш талаблари туфайли қолдирилди.
Бундан ташқари, энг илғор функциялар фақат замонавий чиплар билан жиҳозланган янги Apple қурилмаларида мавжуд бўлади.
Шунингдек, компания Golden Gate номи билан аталган macOS 27ни тақдим этди. Аввалига унинг бета-версияси ишлаб чиқувчиларга, кейинроқ эса кенгроқ фойдаланувчилар гуруҳига тақдим этилади. Тўлиқ версияси шу кузда чиқарилиши кутилмоқда.
Инглиз тилидаги сунъий интеллект учун Siri қўллаб-қувватлаши шу йил ишга туширилади.