Apple, Microsoft ва Google: Брендларнинг юзига айланган маскотлар
ASTANА. Кazinform — Apple, Microsoft, Google ва бошқа йирик технология компаниялари ўз маҳсулотларини реклама қилиш учун мультфильм қаҳрамонларидан тобора кўпроқ фойдаланмоқдалар, деб хабар беради BBC.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, бундай маскотлар брендларга илиқлик бағишлайди, фойдаланувчилар билан алоқаларини мустаҳкамлайди ва компанияларнинг машҳурлигини оширади.
Сўнгги ойларда бир нечта йирик IТ компаниялари маркетинг стратегияларининг бир қисмига айланган янги қаҳрамонларни тақдим этишди.
Apple баҳорда ижтимоий тармоқларда Маc ноутбукларини реклама қилиш учун янги қаҳрамонни намойиш этди. Фойдаланувчилар уни Little Finder Guy — катта бошли ва ёрқин кўзли кичик кўк-оқ фигура деб аташди.
Microsoft шунингдек, ўзининг сунъий интеллект ёрдамчиси Copilot учун янги қаҳрамонни тақдим этди. Mico деб номланган қаҳрамон анимацион табассумга ўхшайди ва фойдаланувчилар билан овоз орқали мулоқот қилиш учун мўлжалланган.
Google Андроид тизимидаги машҳур яшил роботнинг тасвирини ишлаб чиқмоқда. Компания ҳатто фойдаланувчиларга ўз фотосуратлари асосида маскотнинг ўз версиясини яратишга имкон берувчи воситани ҳам ишга туширди.
Бошқа платформалар ҳам бу трендга қўшилди. Reddit ўзининг Snoo қаҳрамонини янгилади ва уни янада ифодали қилди. Mozilla Firefox логотипини Kit номли тўлиқ маскотга айлантирди.
Маркетинг мутахассисларининг таъкидлашича, бундай белгилар брендларга рақобатчиларидан ажралиб туришга ва аудиторияси билан ҳиссий жиҳатдан боғланишга ёрдам беради.
Ланкастер университетининг маркетинг профессори Энтони Паттерсоннинг сўзларига кўра, маскотлар йирик компанияларни истеъмолчиларга яқинлаштиради.
— Улар брендга овоз, шахсият ва юз беради. Акс ҳолда, бундай компаниялар совуқ ва жонсиз кўриниши мумкин, — дейди мутахассис.
Бу тенденция, айниқса, сунъий интеллектнинг ривожланиши билан кучайди. Компаниялар рақамли хизматлар билан ўзаро алоқаларни расмий эмас, балки ҳиссийроқ қилишга ҳаракат қилмоқдалар.
Бироқ, баъзи мутахассислар бу тенденцияга шубҳа билан қарашади. Рақамли технологиялар психологияси бўйича мутахассис Натали Нахайнинг айтишича, маскотларнинг машҳурлиги йирик технология компанияларига нисбатан ишончсизликнинг кучайиш даврига тўғри келади.
Унинг фикрича, ёқимли белгилар маълумотлар махфийлиги, сунъий интеллектнинг таъсири ва бозор ҳукмронлиги ҳақидаги танқидлардан эътиборни чалғитишга ёрдам беради.
Мутахассислар шунингдек, сунъий интеллект ва виртуал маскотларнинг комбинацияси келажакда фойдаланувчилар билан бевосита ўзаро таъсир қилиши ва уларнинг қарорларига таъсир қилиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирмоқда.
Эслатиб ўтамиз, қор қоплони VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг маскотига айланди.