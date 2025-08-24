Apple корпорацияси Siriни янгилаш учун Google Gemini сунъий интеллектидан фойдаланад
ASTANA. Kazinform — Bloombergнинг хабар беришича, Apple компанияси ўзининг Siri овозли ёрдамчисининг янгиланган версиясида Google Gemini сунъий интеллектдан фойдаланиш имкониятини кўриб чиқмоқда.
Компания Google билан махсус музокаралар олиб бормоқда, унга кўра Gemini асосида алоҳида Siriнинг СИ модели яратилиши мумкин.
Манбаларга кўра, қуйидагилар:
Apple Google компаниясига ўзининг сунъий интеллект моделини ишлаб чиқишни таклиф қилди;
Ушбу модель Apple серверларида ишлашга ўргатилмоқда ва мослаштирилмоқда.
Янгиланган Siri қачон чиқарилади?
Siriнинг янги версияси дастлаб 2025 йилнинг баҳорида чиқарилиши керак эди.
Бироқ, муҳандисликка оид муаммолар туфайли чиқарилиш кейинга қолдирилди.
Энди буни 2026 йилнинг баҳоридан эрта кутиш мумкин эмас.
Илгари Apple тегишли компаниялар билан Claude (Anthropic) ва ChatGPT (OpenAI) каби моделларни ўз маҳсулотларига интеграция қилиш бўйича музокаралар олиб борган.
