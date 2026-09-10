Apple iPhone 18 Prо смартфонларини тақдим этди
ASTANА. Кazinform — Apple янги iPhone 18 Prо ва iPhone 18 Pro Max смартфонларини тақдим этди, деб хабар беради компания матбуот хизмати.
Смартфонлар янги 48 мегапикселли Fusion асосий камераси билан жиҳозланган. Камера диафрагмасини ўзгартириш мумкин. Apple маълумотларига кўра, бундай технология биринчи марта iPhone смартфонларида қўлланилади ва суратга олиш параметрларини қўлда созлаш имконини беради.
Иккала модел ҳам янги А20 Prо чипи билан ишлайди ва янгиланган совутиш тизими билан жиҳозланган. Бундан ташқари, компания Dynamic Island ўлчамини кичрайтирди, бу эса қурилмаларнинг батарея қувватини оширди.
iPhone 18 Prо ва iPhone 18 Pro Max тўртта рангда - қора, кумуш, музлик ва янги бордо рангларида мавжуд бўлади. Олдиндан буюртмалар 12 сентябрда очилади ва смартфонлар савдоси 18 сентябрда бошланади.