Apple биринчи букланадиган iPhoneни тақдим этди
ASTANА. Кazinform – Apple тарихдаги биринчи букланадиган смартфонини тақдим этди, деб хабар беради Apple.
Янги iPhone иккита дисплей билан жиҳозланган. Ташқи экраннинг диагонали 5,4 дюйм, ички дисплей эса 7,6 дюйм. Бу — iPhone тарихидаги энг катта экран.
Смартфон A20 Pro процессори билан ишлайди ва букланадиган қурилмалар учун мослаштирилган iOS 27 операцион тизими билан жиҳозланган.
iPhone икки рангда - Star White ва Night Skyда тақдим этилади.
АҚШда янги смартфоннинг бошланғич нархи 1999 долларни ташкил этади. Олдиндан буюртмалар 16 октабрдан, расмий савдо эса 23 октябрдан бошланади.
Эслатиб ўтамиз, Apple яна Nvidiaни ортда қолдириб, дунёдаги энг қиммат компанияга айланди.