Анталья сайёҳлар сонининг камайиши туфайли катта зарар кўрди
ASTANА. Кazinform — Туркиянинг машҳур сайёҳлик маскани бўлган Антальяга 2026 йилнинг дастлабки саккиз ойида 10,76 миллион сайёҳ ташриф буюрди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 6% га кам. Минтақанинг туризм соҳасидаги зарарлар юз миллионлаб еврога баҳоланмоқда, деб хабар беради Kazinformнинг Анқарадаги мухбири.
Туркиянинг Ekonomim нашри маълумотларига кўра, 2025 йил январь-август ойларида Антальяга 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 664,5 минг сайёҳ камроқ ташриф буюрган. Чет элда яшовчи Туркия фуқаролари сони ҳам 2% га камайиб, 706,9 минг кишини ташкил этди.
Шу билан бирга, алоҳида бозорлардаги кўрсаткичлар сезиларли даражада фарқ қилди. Россиядан келган сайёҳлар сони ўтган йилги даражада сақланиб қолди ва тахминан 2,17 миллион кишини ташкил этди. Украинадан келган сайёҳлар оқими 5% га ўсиб, 306,8 минг кишига етди. Исроиллик сайёҳлар сони 59% га ошди. Эрондан келган сайёҳлар сони 73% га камайди.
Европа бозоридаги вазият саноат вакилларини айниқса ташвишга солмоқда. Анталья учун муҳим бозорлар ҳисобланган Германия, Буюк Британия, Польша ва Нидерландиядан келган сайёҳлар сони камайди. Саноат вакиллари харажатларнинг ошиши, валюта курсининг ўзгариши ва Европада Туркиянинг қиммат йўналиш эканлиги ҳақидаги кенг тарқалган фикрга ишора қилмоқдалар.
Сайёҳлар оқимининг камайиши фойдага ҳам таъсир қилмоқда. Саноат вакилларининг фикрига кўра, Антальянинг зарарлари 600-700 миллион еврога етиши мумкин. Бироқ, баъзи экспертлар эҳтиёткорлик билан баҳолашни тавсия қиладилар. Уларнинг фикрига кўра, реал даромаднинг камайиши 350-500 миллион доллар оралиғида бўлиши мумкин, чунки сайёҳлар сонининг камайиши қисман бир кишига сарфланадиган харажатларнинг ошиши билан қопланади.
Баъзи экспертлар йил охирига бориб сайёҳлар сонининг камайиши 1 миллион кишига етиши мумкинлигини тахмин қилмоқдалар. Сайёҳлар ўртача етти кун қолиб, кунига тахминан 100 евро сарфлашлари билан, фақат меҳмонхона сектори тахминан 700 миллион евро даромад йўқотиши мумкин.
Анталья шаҳар кенгаши туризм гуруҳи раҳбари Режеп Явуз минтақанинг зарарларини тахминан 620 миллион еврога баҳоламоқда, жумладан, пакетли турлар, авиақатновлар ва сайёҳларнинг шахсий харажатлари.
Соҳа вакиллари маълумотларига кўра, 2026 йил 2022-2024 йиллардаги ўсиш давридан ва 2025 йилдаги турғунликдан кейин Анталья туризми учун сезиларли пасайишнинг биринчи йили бўлиши мумкин. Халқаро рақобат кучайиб бораётган бир пайтда, мутахассислар нафақат сайёҳлар сонига, балки туризмнинг рентабеллигига ва туризм йўналишларини бошқариш сифатига ҳам эътибор қаратишга чақирмоқдалар.
Эслатиб ўтамиз, Туркия суриялик дипломатлар учун визасиз режим жорий этди.