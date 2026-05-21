Анна Данилина Страсбургда бўлиб ўтаётган WТА 500 турнирининг ярим финалига йўл олди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон теннис терма жамоаси вакили Анна Данилина Франциянинг Страсбург шаҳрида бўлиб ўтаётган WТА 500 турнирининг ярим финалига йўл олди, деб хабар беради Kazinform МОҚга таяниб.
Спортчи жуфтликлар финалига йўлланма учун курашади.
Данилина Страсбургда Екатерина Александрова (Россия) билан жуфтлик баҳсларида иштирок этди.
Чорак финалда жуфтлик Эйжа Муҳаммад (АҚШ) ва Фанни Штолар (Венгрия)ни мағлуб этди. Учрашув 7-5, 3-6, 10-6 ҳисобида якунланди.
Ярим финалда Данилина ва Александрова Габриэлла Дабровски (Канада) ва Луиза Стефани (Бразилия) билан тўқнаш келадилар.
Эслатиб ўтамиз, Александр Бублик Швейцарияда бўлиб ўтган АТP 250 тупроқ кортдаги турнирининг чорак финалига чиқди.