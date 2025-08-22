Анна Данилина АҚШдаги турнирнинг ярим финалига йўл олди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг жуфлик баҳсларидаги биринчи, дунёнинг 10-ракеткаси Анна Данилина Кливленд (АҚШ) WТА 250 турнирининг ярим финалига йўл олди.
Мусобақанинг 1-ракеткалари сифатида қайд этилган Анна Данилина — сербиялик Александра Крунич жуфтлиги чорак финалда америкалик Кармен Корли — Ивана Корли билан учрашди.
Қозоғистон-Сербия жуфтлиги учрашувни яхши бошлади – 6:4.
Иккинчи сетда америкаликлар тай-брейкда устунликни қайтариб олишди – 7:6 (7:2). Бироқ, супер тай-брейкда Анна ва Александра ўз устунлигини кўрсатди – 10:8.
1 соату 50 дақиқа давом этган шиддатли баҳсда Қозоғистон-Сербия жуфтлиги 2 та эйс билан бирга 6 та брейк-пойнтнинг 5 тасини фойдаланди. Америкаликлар 2 та эйс, 4 та брейк (13 та брейк) билан ажралиб туришди.
Анна Данилина – Александра Крунич финал йўлланмаси учун чехияликлар Анастасия Детюк – Мириам Скоч билан беллашади.
