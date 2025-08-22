OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    15:10, 22 Август 2025 | GMT +5

    Анна Данилина АҚШдаги турнирнинг ярим финалига йўл олди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг жуфлик баҳсларидаги биринчи, дунёнинг 10-ракеткаси Анна Данилина Кливленд (АҚШ) WТА 250 турнирининг ярим финалига йўл олди.

    Данилина
    Фото: ҚТФ

    Мусобақанинг 1-ракеткалари сифатида қайд этилган Анна Данилина — сербиялик Александра Крунич жуфтлиги чорак финалда америкалик Кармен Корли — Ивана Корли билан учрашди.

    Қозоғистон-Сербия жуфтлиги учрашувни яхши бошлади – 6:4.

    Иккинчи сетда америкаликлар тай-брейкда устунликни қайтариб олишди – 7:6 (7:2). Бироқ, супер тай-брейкда Анна ва Александра ўз устунлигини кўрсатди – 10:8.

    1 соату 50 дақиқа давом этган шиддатли баҳсда Қозоғистон-Сербия жуфтлиги 2 та эйс билан бирга 6 та брейк-пойнтнинг 5 тасини фойдаланди. Америкаликлар 2 та эйс, 4 та брейк (13 та брейк) билан ажралиб туришди.

    Анна Данилина – Александра Крунич финал йўлланмаси учун чехияликлар Анастасия Детюк – Мириам Скоч билан беллашади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Тимофей Скатов жаҳон рейтингида 115 поғонага кўтарилгани ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
