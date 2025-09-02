Англия Премьер-лигаси юлдузлари Қозоғистонга келади
ASTANA. Kazinform - Англия ёшлар терма жамоасининг 2027 йилги Европа чемпионати саралаш босқичи доирасида Қозоғистонга қарши ўйин учун таркибини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.
Англия U21 терма жамоаси:
Дарвозабонлар: Жеймс Бидл («Бирмингем Сити»), Томми Симкин («Лейтон Ориент»), Мэттью Янг («Солфорд Сити»);
Ҳимоячилар: Жош Ачемпонг («Челси»), Макс Аллейн («Уотфорд»), Келлен Фишер («Норвич Сити»), Брук Нортон-Каффи («Дженоа»), Рико Льюис («Манчестер Сити»), Бен Нельсон («Лестер Сити»), Эшли Филлипс («Сток Сити»), Тьерри Смолл («Престон Норт Энд»);
Ярим ҳимоячилар: Жоб Беллингем («Боруссия Дортмунд»), Арчи Грэй («Тоттенхэм Хотспур»), Жек Хиншелвуд («Брайтон энд Хоув Альбион»), Льюис Майли («Ньюкасл Юнайтед»), Нико О’Рейли («Манчестер Сити»);
Ҳужумчилар: Тайлер Диблинг («Эвертон»), Ромен Эссе («Кристал Пэлас»), Уилл Ланкшир («Оксфорд Юнайтед»), Дивин Мубама («Сток Сити»), Итан Нванери («Арсенал»), Тайрик Жорж, Джейми Гиттенс (иккаласи ҳам — «Челси»).
Қозоғистон ва Англия ёшлар терма жамоалари ўртасидаги учрашув 8 сентябрда Ақтўбе шаҳридаги Қобиланди ботир номидаги стадионда бўлиб ўтади.