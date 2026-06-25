Андижон Туркий дунёнинг маданий пойтахти мақомини олди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон вакиллари Ўзбекистонда бўлиб ўтган III Халқаро мақом санъати форумида иштирок этди. Тадбир давомида Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги маданий алоқаларга ҳам алоҳида эътибор қаратилди.
Наманган шаҳрида III Халқаро мақом санъати форуми доирасида «Шарқ мақомининг янги йўналишлари: анъана ва янгиланиш уйғунлиги» мавзусида халқаро илмий-амалий конференция бўлиб ўтди.
Форумнинг очилиш маросимида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев иштирок этиб, тадбир меҳмонларига мурожаат қилди.
Конференция ишида Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазири ўринбосари Айбек Сидиқов қатнашди.
У ўз нутқида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев маданиятни ривожлантириш, тарихий меросни асраш ва миллий қадриятларни қўллаб-қувватлашга алоҳида аҳамият қаратаётганини таъкидлади.
Вазир ўринбосари мақом санъати Қозоғистоннинг анъанавий мусиқа маданияти билан ҳамоҳанг эканини қайд этди. Унинг таъкидлашича, куй, жир, терма, айтишув ва анъанавий қўшиқчилик санъати - миллатнинг маънавий мероси ҳамда маданий ворислигини сақлаб келаётган муҳим қадриятлардир.
Конференция давомида анъанавий санъатни замонавий технологиялар асрида асраб қолиш масаласи кенг муҳокама қилинди. Иштирокчилар маданий меросни рақамлаштириш, янги технологиялар имкониятларидан фойдаланиш ва ёшларнинг классик мусиқага қизиқишини ошириш йўллари ҳақида фикр алмашдилар.
Тадбирда Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги маданий ҳамкорликка ҳам алоҳида эътибор берилди. Шу жумладан, «Салтанат» давлат рақс ансамбли Хива шаҳрида ўтказилган III Халқаро «Лазги» рақс фестивалида иштирок этиб, «Энг яхши саҳналаштирилган рақс» номинациясида ғолиб бўлгани таъкидланди. Шунингдек, ўзбекистонлик санъаткорлар Халқ қаҳрамони Роза Бағланова номидаги халқаро вокал танловида иштирок этгани таъкидланди. Танлов натижаларига кўра, Муҳаддас Алиева махсус совринга сазовор бўлди.
Форумнинг диққатга сазовор воқеаларидан бири - Андижоннинг Туркий дунёнинг маданий пойтахти сифатида тан олиниши бўлди. Ушбу мақом ўтган йили Ақтау шаҳрига берилган эди.
Форумда ЮНЕСКО, ИСЕСКО, МДҲ, ШҲТ, Туркий давлатлар ташкилоти, ТУРКСОЙ, Туркий давлатлар Парламент ассамблеяси, Туркий маданият ва мерос жамғармаси, хорижий мамлакатлар маданият вазирликлари, дипломатик корпус вакиллари, мусиқашунослар, педагоглар ва ижрочилар иштирок этди. Тадбирда дунёнинг 80 дан ортиқ мамлакатларидан 250 га яқин маданият ва санъат арбоблари иштирок этди.
Конференция майдонида 60 га яқин мамлакатдан 100 дан ортиқ олим ва мутахассислар тўпланишди. Дастурга 121 та илмий иш киритилган.