Анаклия порти: Грузиядаги асосий инфратузилма лойиҳаси янги босқичга кирди
ASTANА. Кazinform — Грузиянинг чуқур сувли денгиз порти – Анаклия қурилиши жадвалга мувофиқ давом этмоқда. Бу ҳақда Анаклия денгиз порти компанияси директори Зураб Сичинава маълум қилди, дея хабар беради Кazinform агентлиги News Georgiaга таяниб.
Сичинаванинг сўзларига кўра, ҳозирда лойиҳанинг биринчи босқичи якунланиш арафасида. Бу сафарбарлик, муҳандислик тадқиқотлари ва тўлиқ лойиҳани ишлаб чиқишни ўз ичига олади. Қурилиш ишларини халқаро тендерда ғолиб чиққан Бельгиянинг Jan De Nul компанияси олиб бормоқда. Лойиҳанинг умумий муддати — 970 кун.
Қурилишнинг бориши
Айни пайтда тўлқинлар тўғони қурилиши учун зарур бўлган тоғ жинсларининг 80 фоизи қурилиш майдончасига етказилган.
Бундан ташқари, вақтинчалик майдончалар учун бетон Х-блокларни ишлаб чиқариш фаол давом этмоқда. Ушбу майдонча 2025 йилнинг октябрь ойида тайёр бўлиши режалаштирилган.
Блоклар порт ҳудудида ишлаб чиқарилмоқда – бу ерда қурилиш материалларини қайта ишлайдиган бетон заводи ва ускуналари ишлаб турибди. Ҳафтада тахминан 240 та блок тайёрланади.
Муҳандислик иши
Дастлабки 650 метрли тўлқин тўғони лойиҳалаштирилган. Қолган қисми 10 августгача топширилади.
Ҳозирда батиметрик ва топографик тадқиқотлар олиб борилмоқда.
Яқин кунларда GPS-мониторинг тизими ва тўлқинлар ҳамда сувнинг лойқалигини ўлчаш учун ускуналар ўрнатилади.
Иккинчи босқич ва унинг стратегик аҳамияти
Денгиз тубини чуқурлаштириш ва портни кемаларни қабул қилиш учун тайёрлаш иккинчи босқичда бошланади, у 2025 йилнинг кузида бошланади ва 2027 йилнинг май ойида якунланиши керак.
Анаклия порти Хитой, Марказий Осиё, Кавказ ва Европани боғловчи Ўрта йўлакнинг (Транскаспий халқаро транспорт йўлаги) асосий қисми ҳисобланади. Портнинг чуқур сув майдончаси ва замонавий логистика имкониятлари унга йирик тоннажли кемаларни қабул қилиш ва йилига 600 мингтагача контейнерни қайта ишлаш имконини беради (биринчи босқич 2029 йилда якунланганидан кейин).
Қозоғистон учун аҳамияти
Қозоғистон учун Анаклия порти Қора денгизга янги муқобил йўлдир. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу лойиҳа Қозоғистоннинг экспорт ва транзит салоҳиятининг барқарорлигини ошириши мумкин, айниқса, Ўрта йўлакнинг геоиқтисодий аҳамияти ортиб бораётган бир пайтда.
Инвестициялар ва мулкчилик масалалари
Лойиҳанинг узоқ давом этган кечикишига қарамай, 2024 йил май ойида Грузия ҳукумати портнинг 49 фоизини Хитойнинг China Communications Construction Company (CCCC) ва Сингапурнинг China Harbour Investment компанияларидан иборат консорциумга ўтказиш ниятида эканлигини эълон қилди. Бироқ инвестиция шартномаси ҳали имзоланмаган.
Шунга қарамай, Грузия расмийлари лойиҳа ўз вақтида амалга оширилишига ишонч билдирмоқда ва унга 600 миллион доллар сармоя жалб этиш ниятида.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Поти портида Қозоғистоннинг биринчи мультимодал терминали ишга туширилган эди.