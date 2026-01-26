Америкалик альпинист Тайвандаги энг баланд бинони арқонсиз забт этди
АSTANА. Kazinform — Америкалик альпинист Алекс Хоннольд Тайвандаги энг баланд «Taipei 101» биносига хавфсизлик арқонисиз экстремал тарзда кўтарилиб, ушбу улкан иншоотни забт этди, деб хабар беради Reuters.
У 508 метрлик (101 қаватли) биносига 91 дақиқада кўтарилди. Унинг баландликка кўтарилишини минглаб томошабинлар кузатди. Альпинистнинг юқорига кўтарилиши Netflix орқали тўғридан-тўғри эфирда намойиш этилди ва унга улкан бино раҳбарияти ҳамда шаҳар ҳокимияти рухсат берди.
Хоннольд бинонинг бир бурчагига чиқиб, оёғини L-шаклида қилиб, кичик чиқиб турган жойларга қўйди. Баъзи жойларда фасаднинг декоратив элементларини айланиб ўтишга тўғри келди.
Кўтарилишнинг энг қийин қисми бинога ўзига хос силуэт берадиган «бамбук қутилари» деб аталадиган ўрта қисмидаги 64 қават бўлди. Бу ерда ҳар бири 8 даражадан иборат саккиз сегментга бўлинган: тик кўтариладиган ҳудудларда балконлар бор, у бу жойларда қисқа танаффус қилди.
Альпинист кўтарилгандан сўнг буни «Тайпейни кўришнинг ажойиб йўли» деб таъкидлаб, бундан олдин бинога ноқонуний кўтарилишни ўйлаганини, аммо ташкилотдаги одамларга ҳурмат сифатида бу ғоядан воз кечганини таъкидлади.
Таъкидлаш жоизки, «Taipei 101» 2004-2010 йиллар орасида дунёдаги энг баланд бино бўлган. Бу унвон ҳозирги вақтда Дубайдаги Бурж Халифага тегишли. 2004 йилда Тайвандаги улкан бинога «француз ўргимчак одами» номи билан машҳур альпинист Ален Роберт кўтарилган. Аммо у хавфсизлик тўрини қўллаган эди.
