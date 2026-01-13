Туркиялик альпинист жаҳон рекордини ўрнатди
ASTANА. Каzinform — Туркиялик альпинист Левент Коч сўнгги уч йил ичида дунёдаги энг кўп чўққиларни забт этган спортчига айланди, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
46 ёшли спортчи 2023 йилда 81 та, 2024 йилда 101 та ва ўтган йили 70 та чўққини забт этиб, кетма-кет уч йил давомида жаҳон рейтингида етакчиликни сақлаб қолди.
У шунингдек, Озарбайжон чўққиларига қилган экспедициялари билан ҳам ёдда қолади. Бу вақт ичида Коч Озарбайжонда жойлашган Шаҳдаг тоғини забт этди. Альпинист шунингдек, Нахчиван автоном республикасидаги Хачадаг тоғига ҳам чиқди. У Грузиядаги Казбек тоғи ва Эрондаги Дамаванд тоғи каби баланд тоғларга экспедициялар уюштирганини таъкидлади.
— Озарбайжон тоғлари мен учун жуда муҳим. Шаҳдаг ва Хачадаг чўққиларига чиқиш ўзгача тажриба бўлди, — деди Коч.
Шуни таъкидлаш керакки, Левент Коч Туркиянинг энг баланд чўққилари: Агра, Суфан ва Cилога ҳам чиққан. Бир йил ичида у Аладагларда 80-90 та чўққига чиқди. 2024 йилда у 101 та чўққига чиқиш орқали шахсий рекорд ўрнатди.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик альпинистлар Килиманжарони забт этишди.