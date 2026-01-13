OZ
    19:10, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Туркиялик альпинист жаҳон рекордини ўрнатди

    ASTANА. Каzinform — Туркиялик альпинист Левент Коч сўнгги уч йил ичида дунёдаги энг кўп чўққиларни забт этган спортчига айланди, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.

    Левент Коч
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    46 ёшли спортчи 2023 йилда 81 та, 2024 йилда 101 та ва ўтган йили 70 та чўққини забт этиб, кетма-кет уч йил давомида жаҳон рейтингида етакчиликни сақлаб қолди.

    У шунингдек, Озарбайжон чўққиларига қилган экспедициялари билан ҳам ёдда қолади. Бу вақт ичида Коч Озарбайжонда жойлашган Шаҳдаг тоғини забт этди. Альпинист шунингдек, Нахчиван автоном республикасидаги Хачадаг тоғига ҳам чиқди. У Грузиядаги Казбек тоғи ва Эрондаги Дамаванд тоғи каби баланд тоғларга экспедициялар уюштирганини таъкидлади.

    — Озарбайжон тоғлари мен учун жуда муҳим. Шаҳдаг ва Хачадаг чўққиларига чиқиш ўзгача тажриба бўлди, — деди Коч.

    Шуни таъкидлаш керакки, Левент Коч Туркиянинг энг баланд чўққилари: Агра, Суфан ва Cилога ҳам чиққан. Бир йил ичида у Аладагларда 80-90 та чўққига чиқди. 2024 йилда у 101 та чўққига чиқиш орқали шахсий рекорд ўрнатди.

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик альпинистлар Килиманжарони забт этишди.

