Amazon савдо бўйича Walmartни ортда қолдирди
ASTANA. Kazinform – 2025 йилда Amazon савдо бўйича Walmartни ортда қолдириб, дунёдаги энг йирик компанияга айланади, деб хабар беради The Hill.
Walmart ўзининг сўнгги молиявий йилида 713,2 миллиард доллар даромад олганини маълум қилди, электрон тижорат гиганти Amazon эса 716,9 миллиард доллар даромад олди.
Amazon компаниясининг ўтган йилги даромади - тахминан 464 миллиард доллар - онлайн савдодан келган, Walmart савдосининг 90 фоизи эса оддий дўконлардан келган.
Сўнгги ўн йилликда истеъмолчилар оддий дўконлардан эмас, балки интернет орқали кўпроқ харид қила бошлагани сабабли Amazon компаниясининг даромади Walmart компаниясига нисбатан қарийб ўн баробарга ошди.
Бу кескин ўзгаришлар Amazon ўтган ойда сунъий интеллект дастурининг бир қисми сифатида 16 минг иш ўрнини қисқартиришини эълон қилганидан кейин юз берди.
Amazon компанияси 1994 йилда Жефф Безос томонидан асос солинганидан бери ўсди. Ҳозирда унинг бир нечта шўъба корхоналари, жумладан, Amazon Web Services, Ring, Twitch стриминг платформаси, Amazon Prime Video, Amazon MGM Studios ва бошқалар мавжуд. Январь ойида Amazon ўзининг шўъба корхоналаридан бири бўлган Whole Foods Marketга эътибор қаратишини ва Amazon Fresh ва Amazon Go дўконларини ёпишини эълон қилди.