Алуа Нурман жаҳон шахмат рейтингида учинчи ўринга кўтарилди
ASTANА. Кazinform — Алуа Нурман 20 ёшгача бўлган шахматчиларнинг жаҳон рейтингида учинчи ўринга кўтарилди, деб хабар беради Informsports.kz.
Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) 20 ёшгача бўлган қизлар ўртасидаги дунёнинг энг яхши 100 шахматчисининг янгиланган рейтингини эълон қилди.
19 ёшли қозоғистонлик Алуа Нурман ўз рейтингига 7 очко қўшиб, умумий баллини 2442 очкога етказди. Натижада у жаҳон рейтингида 4-ўриндан учинчи ўринга кўтарилди.
Рейтингда украиналик Анастасия Гнатишин 2465 очко билан етакчилик қилмоқда. Анна Шухман (FIDE/Ресей) 2443 очко билан иккинчи ўринда. Алуа Нурман ундан атиги бир очко ортда қолмоқда.
Қозоғистонлик шахматчи 2025 йилда блиц бўйича Осиё чемпиони бўлди. Шунингдек, у июнь ойида Гонконгда бўлиб ўтган жаҳон жамоавий чемпионатида блиц бўйича олтин ва рапид бўйича кумуш медални қўлга киритди.
Янгиланган рейтингга Қозоғистонлик бошқа шахматчилар ҳам киритилган. Амина Қаирбекова 2353 очко билан 13-ўринда. Елназ Қалиахмет 2304 очко билан 22-ўринда, Зарина Нурғалиева 2302 очко билан 23-ўринда. Мария Холявко 2217 очко билан 60-ўринда.
Эслатиб ўтамиз, Бибисара Асаубаева биринчи марта дунёнинг энг яхши беш шахматчиси қаторига қўшилди.